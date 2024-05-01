التعادل الإيجابي يحسم قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

سجل فينيسيوس جونيور هدفين، جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صافرة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلاً ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الثامن من مايو، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.