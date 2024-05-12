الاتحاد السعودي يستهدف نجم هجوم أتلانتا

وأشارت شبكة قنوات "الكاس" الرياضية إلى أن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد السعودي، تضع الدولي النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتلانتا الإيطالي، ضمن خياراتها لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأضافت: "قائمة فريق الاتحاد ستشهد تغييرات كبيرة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم عناصر أجنبية ومحلية على مستوى عالٍ".