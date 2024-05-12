الاتحاد السعودي يستهدف نجم هجوم أتلانتا
وضع نادي الاتحاد السعودي، الدولي النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتلانتا الإيطالي صوب عينيه، بعد تألقه مع فريقه وقيادته إلى نهائي الدوري الأوروبي.
وأشارت شبكة قنوات "الكاس" الرياضية إلى أن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد السعودي، تضع الدولي النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتلانتا الإيطالي، ضمن خياراتها لتدعيم صفوف الفريق الأول.
وأضافت: "قائمة فريق الاتحاد ستشهد تغييرات كبيرة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم عناصر أجنبية ومحلية على مستوى عالٍ".
أديمولا لوكمان صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.
ويجيد المهاجم النيجيري اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر.
ويرتبط لوكمان، بعقدٍ سارٍ مع أتلانتا حتى يونيو 2026، وشاركك في 40 مباراة مع فريق أتلانتا الإيطالي بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري.
وسجل اللاعب النيجيري 12 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه، خلال-ذا الموسم.