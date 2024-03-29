نيمار يغازل ميسي ويرحب بالانتقال إلى إنتر ميامي

أقر النجم البرازيلي وصانع ألعاب الهلال السعودي، نيمار بأنه لا يزال يأمل في اللعب مجددًا بجوار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي حتى مع قرب نهاية مسيرته الكروية.

وبحسب تقارير إخبارية، قال نيمار في تصريحات تناقلتها صحف برازيلية: "آمل أن أتمكن من اللعب مرة أخرى مع ليونيل ميسي، وأحب اللعب في أمريكا، وأرغب بأن أمارس كرة القدم هناك لموسم واحد على الأقل."

ويملك النجم البرازيلي الذي تعرّض لإصابة خطيرة حرمته من المشاركة مع نادي الهلال منذ أكثر من 5 أشهر، علاقة صداقة متينة مع ليونيل ميسي منذ أن لعبا جنبًا إلى جنب في صفوف برشلونة الإسباني، قبل أن يلعبا معًا من جديد وبنفس الألوان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وراجت، مؤخرًا، عديد المعلومات حول مغادرة وشيكة لنيمار من نادي الهلال السعودي وذلك بعد استمرار غيابه عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلن الهلال إصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف، قبل أن يخضع اللاعب لعملية جراحية، ليبدأ بعدها فترة راحة مطولة بلغت حتى الآن أكثر من 5 أشهر.

وكان نيمار تعرَّض لتلك الإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي، ضمن تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومنذ انتقاله للهلال في صيف 2023، خاض النجم السابق لنادي سانتوس البرازيلي 5 مباريات فقط بقميص الهلال السعودي سجل خلالها هدفًا واحدًا.