تقارير: الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدَّم "عرضًا نهائيًا محسنًا" لشراء مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "الغارديان"، في أبريل/ نيسان الماضي، أن عرض الشيخ جاسم أقل من السعر المطلوب البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي حددته عائلة غليزر المالكة الحالية للنادي.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، قدَّم عروضًا سابقة لشراء عملاق الدوري الإنجليزي.

وبدأت عائلة غليزر عملية بيع النادي وتلقت عدة عروض، منها عرض الملياردير البريطاني راتكليف، وآخر من رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

ووفقًا لتقرير نشرته التايمز، في أبريل/ نيسان، زايدت شركة إنيوس التابعة لراتكليف على عرض الشيخ جاسم في معركة شراء مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن "إنيوس" كانت الطرف الوحيد الذي قيَّم النادي بما يزيد على 5 مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار).

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز -على الأرجح- أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.