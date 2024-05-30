رياضة
مبابي يبدأ التفاعل مع جمهور ريال مدريد (صور)
بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي، التفاعل مع جماهير ريال مدريد، والتقاط الصور التذكارية معهم، قبيل انضمامه لصفوف الفريق الملكي.
ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ارتباط دام 8 مواسم كاملة منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.
وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي، استعدادًا لبطولة يورو 2024، قام مبابي بالتقاط الصور التذكارية مع جماهير ريال مدريد.
ووفقًا للصور المتداولة، قام مبابي، بالتوقيع للمعجبين اللذين يجملون قميص ريال مدريد.
وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وتحديدًا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.