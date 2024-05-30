مبابي يبدأ التفاعل مع جمهور ريال مدريد (صور)

ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ارتباط دام 8 مواسم كاملة منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي، استعدادًا لبطولة يورو 2024، قام مبابي بالتقاط الصور التذكارية مع جماهير ريال مدريد.

ووفقًا للصور المتداولة، قام مبابي، بالتوقيع للمعجبين اللذين يجملون قميص ريال مدريد.