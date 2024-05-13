هدف عالمي ليوسف المساكني في ربع نهائي كأس أمير قطر (فيديو)

أفسد مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري، فرحة يوسف المساكني لاعب العربي بتسجيله هدفين أحدهما كان بطريقة عاليمة، وذلك في مباراة دور الثمانية من كأس أمير قطر لكرة القدم اليوم الإثنين.

ونجح الدحيل في قلب تأخره في مناسبتين أمام العربي حامل اللقب، ليحقق الفوز (3 ـ 2) ويتأهل إلى الدور نصف النهائي، على أن يلتقي مع السد الذي تأهل بدوره اليوم بعد فوزه بهدف دون رد على الوكرة.

وافتتح العربي التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة عندما انطلق المساكني وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك، قبل أن يدرك الدحيل التعادل في الدقيقة الثامنة عندما تلقى أولونجا عرضية ووجه الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وتقدم العربي مجددا في الدقيقة العاشرة عن طريق قائد منتخب تونس يوسف المساكني بهدف عالمي من مسافة بعيدة عن المرمى، حينما انطلق في هجمة مرتدة وسدد كرة ساقطة على مقربة من دائرة منتصف الملعب، وجدت طريقها إلى داخل الشباك رغم محاولة الحارس التصدي لها فوق خط المرمى.