بقيادة نجم كبير.. تمرد على حسام حسن في منتخب مصر
كشف الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عن مفاجأة قوية، بشأن رفض اللاعبين المحترفين الانضمام لصفوف المنتخب المصري، خلال المعسكر المقبل، بسبب الخلافات مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.
وأثار حسام حسن جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد عقده جلسة مع الصحفيين المصريين تحدث خلالها عن كل ما يخص منتخب مصر، لكنه انتقد المنظومة الرياضية المصرية، معربا عن ضيقه من عدم تواجد لاعبين أكفاء يفرزهم الدوري المحلي، لكي يضمهم للمنتخب الأول؛ وهو ما فتح ضده عاصفة انتقادات كبيرة.
وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: "تردد والعهدة على الراوي، وأقولها حتى يتراجع من يريدون عمل هذه الخطوة، أن هناك لاعبا أساسيا كبيرا سيعلن أنه ذاهب للحج في توقيت المباراتين المقبلتين لمنتخب مصر، وأقول هذا الكلام كي يتراجع من يسمع".
وأضاف: "تواصلنا مع المسؤول الإعلامي بنادي فرانكفورت الألماني الذي يلعب له عمرو مرموش، ونفى تماما معرفته بالإصابة التي أخبر اللاعب جهاز المنتخب إنه يعاني منها، ولا الجراحة التي تم الإعلان عن خضوعه لها".
وتابع شلبي: "هل هناك اتفاق ما بين اللاعبين الكبار المحترفين بألّا ينضموا لمعسكر المنتخب، نتيجة خلافات مع حسام حسن؟!، وكان يجب أن أعلن هذا الكلام لكي يتراجعوا عن موقفهم ويعودوا لمنتخب مصر".
وأشار إلى أن "هناك كلاما كثيرا أنا أعرفه، ومنه أن حسام حسن تحدث عن بعض اللاعبين بشكل سيئ، وتم تسجيل ذلك وإرساله إلى اللاعبين، لكن لاعبا رفض كل هذا الكلام، وأنا متأكد أنه سينضم دون ذكر أسماء".
وأتم: "كل ده ليه يا كابتن حسام؟ أتمنى منك الصمت الكامل، في المرحلة القادمة، وغلق ما حدث في الماضي، أنت قائد والقائد لا يعطي مبررات مسبقة".
رأي آخر
من جانبه، كشفت قناة "النهار" المصرية في تقرير لها، أن "اللاعب المسافر لعمل عمرة هو مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، وهو سيصل مصر يوم 21 المقبل، ولديه متسع من الوقت قبل بداية معسكر الفراعنة يوم 28 وبالتالي لن يغيب عن المباراتين قبل تأدية مناسك العمرة، ولذلك يجب تحري الدقة في التصريحات التي تصدر، واللاعب ليس لديه مشكلة مع حسام حسن، فيما عدا ذلك كل محترف سيختاره حسام حسن سيتواجد في المعسكر المقبل".
وأوضح التقرير: "لا يمكن التشكيك في العلاقة بين مدرب منتخب مصر واللاعبين لأي أغراض أخرى".