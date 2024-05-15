بقيادة نجم كبير.. تمرد على حسام حسن في منتخب مصر

كشف الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عن مفاجأة قوية، بشأن رفض اللاعبين المحترفين الانضمام لصفوف المنتخب المصري، خلال المعسكر المقبل، بسبب الخلافات مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

وأثار حسام حسن جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد عقده جلسة مع الصحفيين المصريين تحدث خلالها عن كل ما يخص منتخب مصر، لكنه انتقد المنظومة الرياضية المصرية، معربا عن ضيقه من عدم تواجد لاعبين أكفاء يفرزهم الدوري المحلي، لكي يضمهم للمنتخب الأول؛ وهو ما فتح ضده عاصفة انتقادات كبيرة.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: "تردد والعهدة على الراوي، وأقولها حتى يتراجع من يريدون عمل هذه الخطوة، أن هناك لاعبا أساسيا كبيرا سيعلن أنه ذاهب للحج في توقيت المباراتين المقبلتين لمنتخب مصر، وأقول هذا الكلام كي يتراجع من يسمع".