رد ناري من صلاح بعد تعرض زوجته وابنته لحملات تنمر (صورة)
ردّ النجم المصري محمد صلاح، بشكل ناري، على الانتقادات التي طالته هو وزوجته، بعد ظهورهما بشكل مؤثر في وداع يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، وتعرضه لحملات تنمر من جانب عدد من الجماهير.
وداع صلاح لمدرب كلوب وزوجته كان مؤثرا بعد المباراة، عندما تقدمت زوجة المدرب الألماني وعانقت الهداف التاريخي لليفربول.
وأظهرت مقاطع فيديو لما بعد المباراة، التي فاز فيها ليفربول (2 ـ 0) على ولفرهامبتون، تقدم زوجة يورغن كلوب من صلاح ومعانقته.
كما ظهرت لقطة أخرى لزوجة صلاح وهي تعانق كلوب؛ ما أثار حفيظة بعض الجماهير وتوجيه انتقاداتٍ لاذعة للاعب المصري، وصل بعضها حد التنمر.
وعقب هذه الانتقادات، نشر محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" أثار فيها الكثير من الجدل.
وشارك صلاح الصورة المنشورة وهو يقرأ كتاباً عنوانه "محاط بالحمقى"، للكاتب السويدي توماس إريسكن.