رد ناري من صلاح بعد تعرض زوجته وابنته لحملات تنمر (صورة)

وداع صلاح لمدرب كلوب وزوجته كان مؤثرا بعد المباراة، عندما تقدمت زوجة المدرب الألماني وعانقت الهداف التاريخي لليفربول.

وأظهرت مقاطع فيديو لما بعد المباراة، التي فاز فيها ليفربول (2 ـ 0) على ولفرهامبتون، تقدم زوجة يورغن كلوب من صلاح ومعانقته.

كما ظهرت لقطة أخرى لزوجة صلاح وهي تعانق كلوب؛ ما أثار حفيظة بعض الجماهير وتوجيه انتقاداتٍ لاذعة للاعب المصري، وصل بعضها حد التنمر.