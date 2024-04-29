تطور حاسم في ملف مدرب ليفربول الجديد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور حاسم في محاولة ليفربول للتعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "وقع ليفربول وفينورد على جميع الوثائق الخاصة بانتقال آرني سلوت الوشيك إلى الريدز كمدرب جديد".

وأضاف الصحفي الإيطالي: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصدر البيان الرسمي المقرر بين الناديين هذا الأسبوع، تم الانتهاء من كل شيء وتوقيعه".

ويريد ليفربول التعاقد مع آرني سلوت البالغ من العمر 45 عاما لخلافة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.