تطور حاسم في ملف مدرب ليفربول الجديد
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور حاسم في محاولة ليفربول للتعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "وقع ليفربول وفينورد على جميع الوثائق الخاصة بانتقال آرني سلوت الوشيك إلى الريدز كمدرب جديد".
وأضاف الصحفي الإيطالي: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصدر البيان الرسمي المقرر بين الناديين هذا الأسبوع، تم الانتهاء من كل شيء وتوقيعه".
ويريد ليفربول التعاقد مع آرني سلوت البالغ من العمر 45 عاما لخلافة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
وكان المدرب البرتغالي روبن أموريم المرشح الأول لخلافة كلوب قبل أن يتجه ليفربول نحو سلوت.
وتولى سلوت تدريب فينورد في يوليو 2021 وينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2026.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سلوت أدار 145 مباراة لفينورد، فاز في 94 منها، وتعادل في 27 مباراة وخسر 24 مباراة.
وقاد المدرب سلوت فينورد للتتويج بلقب في الدوري الهولندي ولقب في كأس هولندا.
وتتبقى لليفربول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي قبل نهاية موسمه، حيث سيلعب مع توتنهام وأستون فيلا وولفرهامبتون.