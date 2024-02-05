الزمالك يحسم موقفه من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

حسم نادي الزمالك بشكل نهائي موقفه من إمكانية ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الزمالك أعلن مؤخرًا التعاقد مع عبدالله السعيد، ومهاب ياسر، وناصر ماهر، ومحمد عاطف، وياسر حمد، وأحمد حمدي، وترافيس موتيابا، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر.

وجاءت هذه الصفقات من أجل تعزيز صفوف الزمالك بلاعبين مميزين من أجل المضي قدمًا بعد عودة منافسات الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: "بشكل نهائي غلق ملف الصفقات الشتوية بنادي الزمالك والاكتفاء بما تم من تعاقدات ونتقابل في الميركاتو الصيفي المقبل".