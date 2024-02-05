الزمالك يحسم موقفه من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي
حسم نادي الزمالك بشكل نهائي موقفه من إمكانية ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الحالي.
وكان الزمالك أعلن مؤخرًا التعاقد مع عبدالله السعيد، ومهاب ياسر، وناصر ماهر، ومحمد عاطف، وياسر حمد، وأحمد حمدي، وترافيس موتيابا، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر.
وجاءت هذه الصفقات من أجل تعزيز صفوف الزمالك بلاعبين مميزين من أجل المضي قدمًا بعد عودة منافسات الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية.
وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: "بشكل نهائي غلق ملف الصفقات الشتوية بنادي الزمالك والاكتفاء بما تم من تعاقدات ونتقابل في الميركاتو الصيفي المقبل".
وأضاف: "المدير الفني جوزيه غوميز من أنصار القائمة المحدودة، ومع وجوده لا ينفع ضم صفقات إلا التي يطلبها أو يوافق عليها لذلك قمنا بغلق هذا الباب حاليًّا".
الزمالك تعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.
وكان معتمد جمال تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك، خلفًا لكارلوس أوسوريو، قبل أن يعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز بعد تعيين غوميز.
تصريحات حسين لبيب
من جانبه، قال حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "مجلس الإدارة سعى للاجتهاد قدر المستطاع من أجل تصحيح مسار فريق كرة القدم من أجل الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لإسعاد جماهير القلعة البيضاء".
وتابع: "اجتهدنا في ملف الصفقات وكنا مثل كتيبة الكوماندوز، وحققنا ما كنا نريده تقريبًا، نجحنا في ضم أكثر من صفقة مميزة، بعد رفع إيقاف القيد عن النادي".
وأوضح: "البعض كان يتحدث عن تأخر نادي الزمالك في حسم بعض الملفات، لكننا نسير وفق خطة محددة نفكر بها ويجب أن تقتنع جماهير الزمالك بذلك الأمر لأنه يكون في مصلحة النادي وإسعاد جماهيره".
وعن المدرب الجديد، شدد: "غوميز سيكون علامة في تاريخ مدربي نادي الزمالك".