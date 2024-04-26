تصرف رونالدو يبرئ الهلال

قدم الإعلامي الرياضي فهد الروقي، ما اعتبره "دليل براءة" الهلال من اتهامه بـ"السيطرة" على اللجان الرياضية في السعودية.

ونشر الروقي مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "X"، لـ"اعتداء" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، على علي البليهي، مدافع الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكتب الروقي: "الفعل استوجب بطاقة حمراء.. الحكم يدوّن في تقريره فعل مشين.. لجنة الانضباط تطلب إفادة اللاعب من خلال ناديه".

وأوضح الإعلامي الرياضي أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في لقطة رونالدو.

وتوقع ألا يصدر أي قرار مستقبلي.