لماذا نجح رونالدو وفشل بنزيما في الدوري السعودي؟

منحتنا الأشهر القليلة الماضية فكرة عن الفوارق الواضحة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر ونظيره الفرنسي كريم بنزيما زميله الأسبق في صفوف ريال مدريد ولاعب الاتحاد الحالي.

كريستيانو رونالدو يستمر في تقديم أفضل مستوياته رياضيًا داخل الملعب، واجتماعيًا خارجه في كل الاتجاهات الممكنة، وعلى النقيض نجد كريم بنزيما يعاني من المشاكل على مستوى النتائج مع الاتحاد وسط سيل من انتقادات الجماهير وآخر مشاكله أدت إلى رغبة منه في الرحيل عن صفوف ناديه الذي انضم له قبل عدة أشهر فقط.

دعونا نخوض في المزيد من التفاصيل عن الفوارق بين الثنائي رونالدو وبنزيما، والتي أسهمت بشكل مباشر في نجاح الأول وفشل الثاني.

رونالدو صاحب المبادرة

قبل عام من الآن كانت أبرز الأسماء في الدوري السعودي تتلخص في لاعب مثل الفرنسي بافيميتي غوميز أو المغربي عبد الرزاق حمدالله، بجوار النجوم المحليين سالم الدوسري وعبد الرحمن غريب وغيرهم من الأسماء التي كانت تعطي البطولة قيمة كبيرة بالفعل، لكن جاء خبر انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف النصر كالصاعقة على الجميع، فهذا لاعب يقدم مستويات مختلفة تمامًا.

انتقال رونالدو إلى النصر كان بمثابة خطوة جريئة للغاية من البرتغالي نجح من خلالها أن يكون صاحب المبادرة لانضمام المزيد من النجوم الكبار للدوري السعودي على مدار عام كامل.

نجاح رونالدو بدأ منذ أن اتخذ خطوة الانضمام للدوري السعودي، فقد وضع لنفسه قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة بأكملها، حتى من المنافسين وإن كانوا يحاولون مضايقته بالهتافات أو غيره، لكن كل ذلك لا يتجاوز إطار المنافسة الرياضية، وعلى صعيد الامتنان فجماهير البطولة بأكملها تدين للبرتغالي بالكثير.