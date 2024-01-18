لماذا نجح رونالدو وفشل بنزيما في الدوري السعودي؟
منحتنا الأشهر القليلة الماضية فكرة عن الفوارق الواضحة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر ونظيره الفرنسي كريم بنزيما زميله الأسبق في صفوف ريال مدريد ولاعب الاتحاد الحالي.
كريستيانو رونالدو يستمر في تقديم أفضل مستوياته رياضيًا داخل الملعب، واجتماعيًا خارجه في كل الاتجاهات الممكنة، وعلى النقيض نجد كريم بنزيما يعاني من المشاكل على مستوى النتائج مع الاتحاد وسط سيل من انتقادات الجماهير وآخر مشاكله أدت إلى رغبة منه في الرحيل عن صفوف ناديه الذي انضم له قبل عدة أشهر فقط.
دعونا نخوض في المزيد من التفاصيل عن الفوارق بين الثنائي رونالدو وبنزيما، والتي أسهمت بشكل مباشر في نجاح الأول وفشل الثاني.
رونالدو صاحب المبادرة
قبل عام من الآن كانت أبرز الأسماء في الدوري السعودي تتلخص في لاعب مثل الفرنسي بافيميتي غوميز أو المغربي عبد الرزاق حمدالله، بجوار النجوم المحليين سالم الدوسري وعبد الرحمن غريب وغيرهم من الأسماء التي كانت تعطي البطولة قيمة كبيرة بالفعل، لكن جاء خبر انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف النصر كالصاعقة على الجميع، فهذا لاعب يقدم مستويات مختلفة تمامًا.
انتقال رونالدو إلى النصر كان بمثابة خطوة جريئة للغاية من البرتغالي نجح من خلالها أن يكون صاحب المبادرة لانضمام المزيد من النجوم الكبار للدوري السعودي على مدار عام كامل.
نجاح رونالدو بدأ منذ أن اتخذ خطوة الانضمام للدوري السعودي، فقد وضع لنفسه قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة بأكملها، حتى من المنافسين وإن كانوا يحاولون مضايقته بالهتافات أو غيره، لكن كل ذلك لا يتجاوز إطار المنافسة الرياضية، وعلى صعيد الامتنان فجماهير البطولة بأكملها تدين للبرتغالي بالكثير.
بنزيما
انضمام كريم بنزيما بشكل مباشر من صفوف ريال مدريد إلى الاتحاد كان مثل رسالة واضحة أن ضم رونالدو لم يكن صدفة وأن دوري روشن يستطيع استقدام نجوم من فرق صف أول بشكل مباشر، دون الحاجة لأن تكون الأجواء بين هؤلاء النجوم وفرقهم السابقة مسمومة مثلما كانت حالة كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد.
رياضًا هجوم الاتحاد قبل بنزيما كان فيه رومارينيو وكورنادو وعبدالرزاق حمد الله، لذلك فبنزيما مهما كان اسمه إضافته لم تشكل الفارق الكبير في الجودة في الخط الأمامي للفريق الجداوي، وربما لو كان الفريق قد أتم صفقة في مركز آخر لاستفاد منه بشكل أفضل، كالدفاع مثلًا الذي عانى في غياب أحمد حجازي.
رونالدو واكتساح رياضي وقيادي واضح
لا يخفى على أحد أن كريستيانو رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر فهو يقدم أفضل مستويات يمكن أن يقدمها لاعب في الـ 38 من عمره، فالنجم البرتغالي هو هداف العالم عن العام المنصرم 2023 بـ 53 هدفًا متفوقًا على أمثال إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وهاري كين.
ويتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة بـ 20 هدفًا هذا الموسم متفوقًا على أسماء متألقة بشكل كبير مع فرقها مثل أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال وجورج نكودو لاعب ضمك وفراس البريكان لاعب الأهلي، وبكل تأكيد على كريم بنزيما نفسه الذي يحل سابعًا في هذا الترتيب برصيد تسعة أهداف فقط.
وحتى على مستوى الصناعة فكريستيانو رونالدو يتفوق بشكل واضح، بتسعة أهداف صنعها محليًا في بطولة الدوري فقط، مقابل خمسة لبنزيما.
وعلى قياس أكبر في كل البطولات فرونالدو لديه 24 هدفًا و11 صناعة، بينما لا يملك بنزيما حتى نصف ذلك العدد من المساهمات، بواقع 12 هدفًا وخمس صناعات.
وعلى الجانب الآخر، فرونالدو هو قائد بمعنى الكلمة للنصر ولا يرتدي الشارة فقط لأنه أفضلهم أو أكثرهم خبرة، فهو يحارب في كل مناسبة على حقوق فريقه ويصرخ فيهم عندما يتطلب الأمر، على النقيض من بنزيما الذي يفضل التزام الصمت.
نجاح النصر وسوء اختيار بنزيما
من عوامل تألق رونالدو ونجاحه هي نجاح النصر نفسه، حتى وإن كان قد خسر لقب الدوري الموسم الماضي وفشل حتى الآن في تصدر جدول الترتيب، إلا أنه بالمقارنة مع الاتحاد في الموسم الجاري فالفريق الجداوي يقدم فترة كارثية.
الخماسية الأخيرة للنصر في مرمى الاتحاد هي خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى نتائج ممثل المملكة في كأس العالم للأندية ودوري روشن والخسارة بالثلاثة من الأهلي والرائد وضمك.
ببساطة كريستيانو رونالدو بكل ما يقدمه رياضيًا واجتماعيًا في السعودية فتح أذرعه منذ اليوم الأول نحو أي شيء يساعد على تأقلمه وتألقه ودمج نفسه سريعًا في النصر واستوعب زميله في الفريق أندرسون تاليسكا، وعلى النقيض كان بنزيما الذي انتظر أن تتهيأ له الظروف ولم يسع نحو تحسين علاقته بزميله في الفريق عبد الرزاق حمد الله بعد أزمة رقم القميص التي وقعت في بداية مشوار الفرنسي، كما دخل في خلاف مع مدربه السابق نونو سانتو انتهت بإقالة الأخير ما وضع مزيدا من الضغوط عليه.