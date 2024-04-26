الكشف عن "سبب غريب" لتكرار إصابات لاعبي الاتحاد السعودي

وأعلن الاتحاد، أمس الخميس، عن إصابة 5 لاعبين وهم: "كريم بنزيما، نجولو كانتي، لويز فيليبي، عبد الرزاق حمد الله، عمر هوساوي"، وذلك قبل مباراته ضد الشباب المرتقبة مساء اليوم الجمعة.

وقال الإعلامي هتان النجار في تصريحات تليفزيونية إن تكرار الإصابات بشكل غريب؛ بسبب تناول اللاعبين لبعض الأطعمة الممنوع عنهم أكلها".

وأوضح: "أخصائي التغذية السابق كان يعلم أن بعض اللاعبين يحبون أكلة المعصوب، ولكنه وجد لهم بدائل لها، حتى يتجنب مسألة لو أكلوها بمكوناتها قد تضرهم".

وأضاف: "الوضع الآن تغير بعد تغيير أخصائي التغذية".

وتابع: "أخصائي التغذية الجديد منعهم من تلك الأكلة، واستبدلها بالخضار، وهذه الأمور ليست سهلة.. أخصائي التغذية يمنع اللاعبين عن بعض الأكلات، ولا يعرف طبيعة أكل اللاعبين وهناك لاعبون تذمروا".