رقم سلبي وصادم لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، برقم سلبي وصادم من مواجهة فريقه أمام الخليج، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وكان كريستيانو رونالدو ورفاقه قد حققوا الفوز على مضيفهم الخليج بهدف دون رد، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم، برصيد 29 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم نادي الهلال ألكساندر ميتروفيتش.

وشهدت مباراة الأمس غضبا واضحا من رونالدو، بسبب إهداره العديد من الفرص المحققة وصلت إلى 3.