رقم سلبي وصادم لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي
خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، برقم سلبي وصادم من مواجهة فريقه أمام الخليج، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وكان كريستيانو رونالدو ورفاقه قد حققوا الفوز على مضيفهم الخليج بهدف دون رد، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.
ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم، برصيد 29 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم نادي الهلال ألكساندر ميتروفيتش.
وشهدت مباراة الأمس غضبا واضحا من رونالدو، بسبب إهداره العديد من الفرص المحققة وصلت إلى 3.
ووفقا لما رصده موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن رونالدو أهدر 26 فرصة محققة في الدوري السعودي، ليأتي خلفه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في المركز الثاني بـ19 فرصة محققة أضاعها.
ويحتل الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، المركز الثالث، بـ18 فرصةً، ويتساوى خلفه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، مع النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم الوحدة، بـ17 إهدارا لكل منهما.
ورفع النصر بفوز الأمس، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.
ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.