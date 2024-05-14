مفاجأة ريال مدريد لجماهيره في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكشفت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريغيز، عبر حسابها في منصة "إكس"، عن إمكانية مشاهدة النهائي في ملعب سانتياغو برنابيو بعد قرار فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه حين يواجه دورتموند في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

وتخطى ريال مدريد لايبزيغ الألماني في دور الستة عشر، ثم تجاوز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، ثم أقصى بايرن ميونخ الألماني في دور الأربعة في طريقه للمباراة النهائية.

ويتطلع دورتموند لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1997.

وصعد دورتموند للنهائي بعد تخطي عقبة إيندهوفن الهولندي في دور الستة عشر، ثم فاز على أتلتيكو مدريد الإسباني في ربع النهائي، ثم تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي.