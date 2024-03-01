"معًا ننمو".. إطلاق الهوية الرسمية لملف السعودية لتنظيم مونديال 2034

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحفي: "يجسد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها السعودية باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميا، باعتبارها أول نسخة من بطولة العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة".

ويشمل ملف ترشح السعودية ثلاث ركائز رئيسة وفقًا للبيان، هي: "معا لتنمية القدرات البشرية"، و"معا لتنمية كرة القدم"، و"معا لتنمية جسور التواصل"، فيما يُعد شعار "معا، ننمو" إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع السعودية وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميا.

وأضاف الاتحاد السعودي في بيانه: "يعكس تصميم الهوية البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، فيما يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم "34"، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه السعودية لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية".