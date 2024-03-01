"معًا ننمو".. إطلاق الهوية الرسمية لملف السعودية لتنظيم مونديال 2034
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والتي تحمل شعار "معا، ننمو".
كما تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بلمف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأعلنت السعودية في أكتوبر من العام الماضي نيتها الترشح لاستضافة المونديال في عام 2034.
وقال الاتحاد السعودي في بيان صحفي: "يجسد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها السعودية باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميا، باعتبارها أول نسخة من بطولة العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة".
ويشمل ملف ترشح السعودية ثلاث ركائز رئيسة وفقًا للبيان، هي: "معا لتنمية القدرات البشرية"، و"معا لتنمية كرة القدم"، و"معا لتنمية جسور التواصل"، فيما يُعد شعار "معا، ننمو" إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع السعودية وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميا.
وأضاف الاتحاد السعودي في بيانه: "يعكس تصميم الهوية البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي، فيما يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم "34"، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه السعودية لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية".
"كما تحاكي الهوية البصرية شكل الخارطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وتحمل في تصميمها خمسة ألوان مختلفة، تعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة، بما في ذلك اللون البرتقالي الذي يجسّد الكرم والأصالة، واللون الأخضر الذي يعكس جمال الواحات الخضراء، واللون الأحمر المستوحى من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولون الخزامى الذي يعكس ألوان زهرة الخزامى، واللون الأصفر الذي يجسد أحلام الشعب السعودي وطموحاته نحو مستقبل مشرق".
ويروي فيديو ملف الترشح الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من السعودية، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، الشغف الكبير لدى الشعب السعودي تجاه كرة القدم، كما يستعرض التراث الثقافي، والإرث الحضاري، والمشاهد الطبيعية الساحرة.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 4 أكتوبر من العام المنصرم عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ليرسل بعدها بأيام خطابا لنظيره الدولي يعرب فيه عن ترشحه لاستضافة الحدث العالمي الكبير.
وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم قرابة 100 دولة حول العالم، كما أعلنت اتحادات آسيا خلال الجمعية العمومية اليوم عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034.
ولم تتقدم أي دولة سوى السعودية حتى الآن لاستضافة مونديال 2034، علما بأن موعد تسليم ملف الترشح سيكون في موعد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري.