تهور ضد الحكم السعودي "الحنفوش"

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تعرض الحكم شكري الحنفوش للدفع، بعدما أدار مباراة ضمك والتعاون في الدوري السعودي، أمس الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد مسؤولي ضمك دفع الحكم بعد المباراة التي فاز فيها التعاون 1/0 في الجولة الـ29.

وذكرت أن الحادثة كانت في ممر اللاعبين، لكنها لم تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أنه من المرجح أن يكتب مراقب المباراة تقريرا حول الحادثة، مستشهدا بأقوال الحكم.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن الاعتداء على الحكم لفظيا أو حتى بأقل أشكال الاحتكاك المباشر معه ومنها الدفع، من التصرفات المؤدية إلى عقوبات قاسية في جميع الدوريات العالمية، وتصل إلى الغرامة والإيقاف عدة مباريات سواء للإداري أو اللاعب أو أحد أعضاء الجهازين: الفني والإداري.

وسجل جواو بيدرو هدفا في الدقيقة 89، ليمنح التعاون الفوز 1/0 على ضمك، وبات رصيد التعاون 51 نقطة في المركز الرابع مقابل 38 نقطة لضمك في المركز العاشر.