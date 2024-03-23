يونس محمود وياسر القحطاني ببطولة 2007
يونس محمود وياسر القحطاني ببطولة 2007متداولة

يونس محمود يرد على ياسر القحطاني (فيديو)

رد يونس محمود على تصريحات ياسر القحطاني بشأن أزمة جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا 2007.

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ياسر القحطاني، مهاجم منتخب السعودية في كأس آسيا 2007، حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم خسارة المباراة النهائية أمام العراق.

يرى يونس محمود، قائد منتخب العراق السابق، أنه كان يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة، عقب تسجيل هدف الفوز على السعودية في المباراة النهائية.

وعلق ياسر القحطاني قائلا إن يونس محمود لم يكن ضمن قائمة المرشحين لجائزة اللاعب الأفضل، ولكن "إذا كان يعتقد أنه ظُلم في الجائزة سألمع الكأس وأرسلها له".

 وردّ يونس محمود على القحطاني قائلا: "هو لاعب كبير وأشكره على هذا الكرم، لكن هو فاز بلقب الهداف، وأنا فزت بالبطولة التي تعني لي ولشعب العراق الكثير".

المنتخب السعودي
المنتخب العراقي

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