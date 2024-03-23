يونس محمود يرد على ياسر القحطاني (فيديو)

ياسر القحطاني، مهاجم منتخب السعودية في كأس آسيا 2007، حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم خسارة المباراة النهائية أمام العراق.

يرى يونس محمود، قائد منتخب العراق السابق، أنه كان يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة، عقب تسجيل هدف الفوز على السعودية في المباراة النهائية.

وعلق ياسر القحطاني قائلا إن يونس محمود لم يكن ضمن قائمة المرشحين لجائزة اللاعب الأفضل، ولكن "إذا كان يعتقد أنه ظُلم في الجائزة سألمع الكأس وأرسلها له".

وردّ يونس محمود على القحطاني قائلا: "هو لاعب كبير وأشكره على هذا الكرم، لكن هو فاز بلقب الهداف، وأنا فزت بالبطولة التي تعني لي ولشعب العراق الكثير".