أس: شكوك حول قدرة ريال مدريد حول ضم مبابي وهالاند معًا
تحدثت صحيفة "أس" عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يحتفظ بتوجيه عدسته المكبرة على هالاند ومبابي، رغم الشكوك حول التعاقد معهما.
وأشارت إلى أن توقيع ريال مدريد مع مهاجم في 2024 أمر غير قابل للنقاش، مع التأكيد أن مبابي وهالاند "في متناول اليد" ولكن لا يوجد سوى مكان لواحد منهما.
ويحتاج ريال مدريد لمهاجم في 2024، رغم أن شخصية إندريك بدأت تبرز باعتبارها أمرًا مثيرًا للغاية بالنسبة للمستقبل، حيث سيصل في يوليو المقبل.
لكن إندريك سيحتاج إلى الوقت للتكيف والتأقلم حيث أتم 17 عامًا في يوليو الماضي، ولا يمكن استبعاد إشراكه مع فريق الكاستيا، وعندما يحين الوقت المناسب يُنتقل إلى الفريق الأول، كما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وقالت "أس" إن مبابي وهالاند هما المناسبان لريال مدريد لشغل مركز المهاجم رقم 9، رغم أن ريال مدريد لن يرهن مشروعه بهما بأي حال من الأحوال.
وذكرت الصحيفة: "سيتم العمل على ضم مبابي وهالاند، لكن على ريال مدريد التوقيع مع واحد منهما على الأقل الآن".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، حيث يمكن أن ينضم لريال مدريد، مجانًا، بنهاية الموسم الحالي.
وأوضحت أن السؤال هو: "هل سيجدد مبابي مع باريس سان جيرمان؟ وقالت إنه لا يعرف الإجابة إلا مبابي نفسه.
في حين يعتقد باريس سان جيرمان أنه إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا فيمكن استخدام هذا الإنجاز كمفتاح لإقناع مبابي بالبقاء وتوقيع عقد جديد.
احتمال ضم هالاند
وعن إيرلينغ هالاند قالت "أس" إن المهاجم النرويجي وقع عقدًا مع مانشستر سيتي حتى 2027، ويُعتقد أنه سعيد في النادي الإنجليزي حيث تأقلم مع الجماهير وبيب غوارديولا وفي غرفة تبديل الملابس.
كما لا يوجد في مانشستر سيتي أي مهاجم يمكنه إبعاد هالاند عن التشكيلة الأساسية للفريق.
لكن الصحيفة قالت إن كل شيء يمكن أن يتغير في 2024، لأنه يمكن تفعيل بند فسخ العقد مقابل 180 مليون يورو إلى 200 مليون يورو، وهذا الأمر متاح فقط للفرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهذا يعني أنه مقابل هذا السعر (180 مليون يورو إلى 200 مليون يورو)، يبدو أن الصفقة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
وختمت "اس" تقريرها بأنه إذا لم يتغير شيء فإن مبابي وهالاند في متناول اليد في 2024، مع الحاجة لمهاجم رقم 9.