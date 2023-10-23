أس: شكوك حول قدرة ريال مدريد حول ضم مبابي وهالاند معًا

لكن إندريك سيحتاج إلى الوقت للتكيف والتأقلم حيث أتم 17 عامًا في يوليو الماضي، ولا يمكن استبعاد إشراكه مع فريق الكاستيا، وعندما يحين الوقت المناسب يُنتقل إلى الفريق الأول، كما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وقالت "أس" إن مبابي وهالاند هما المناسبان لريال مدريد لشغل مركز المهاجم رقم 9، رغم أن ريال مدريد لن يرهن مشروعه بهما بأي حال من الأحوال.

وذكرت الصحيفة: "سيتم العمل على ضم مبابي وهالاند، لكن على ريال مدريد التوقيع مع واحد منهما على الأقل الآن".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، حيث يمكن أن ينضم لريال مدريد، مجانًا، بنهاية الموسم الحالي.