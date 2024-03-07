سجن مدرب سابق في أمريكا بعد خداع نساء للحصول على صورهن عاريات
أصدر القضاء الأمريكي اليوم الأربعاء حكما بسجن مدرب ألعاب قوى سابق بجامعة نورث إيسترن الأمريكية خمس سنوات لتورطه في سلسلة من المخططات لخداع شابات في الجامعة وأماكن أخرى للحصول على صورهن عاريات.
وجاء حكم محكمة بوسطن على ستيف وايث (31 عاما) بعد اعترافه في نوفمبر تشرين الثاني بتهم الاحتيال والمطاردة عبر الإنترنت فيما يتعلق بمخطط استغلال واسع النطاق يقول ممثلو الادعاء إنه استهدف 56 امرأة على مستوى البلاد.
وكان الادعاء قد طالب بسجن وايث سبع سنوات. ولم يستجب محامي وايث لطلب التعليق، ولكن في رسالته للمحكمة قبل النطق بالحكم، قال وايث المقيم في شيكاغو إنه نادم أشد الندم.
وعمل وايث في جامعة نورث إيسترن في بوسطن في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى فبراير شباط 2019، عندما فصلته الجامعة. وسبق له أن عمل كمدرب في جامعة ولاية بنسلفانيا، ومعهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة تينيسي، وجامعة كونكورديا في شيكاغو.
وقال ممثلو الادعاء إن وايث طلب أثناء وجوده في نورث إيسترن من الرياضيات استخدام هواتفهن المحمولة لالتقاط فيديو لهن أثناء التدريبات والاجتماعات، ثم يبحث سرا عن صورهن التي أرسلها لنفسه.
وأضاف ممثلو الادعاء أن وايث، بعد مغادرة نورث إيسترن، اتصل بست رياضيات باستخدام حسابات على إنستجرام بأسماء مثل (حامي الخصوصية) قائلا إنه وجد صورا فاضحة لهن على الإنترنت ويريد "المساعدة" في إزالتها.
وقالوا إن وايث أرسل للنساء صورا عارية أو شبه عارية سرقها وطلب منهن إرسال صور إضافية حتى يتمكن من إجراء "بحث عكسي عن الصور".
ولم تستجب أي منهن للطلب. ولكن حاول وايث بمساعدة بعض المخترقين الوصول إلى 68 حسابا لسيدات على تطبيق سناب شات ونجح في أكثر من 12 مرة في سرقة صور أو مقاطع فيديو، بما في ذلك رياضية من جامعة نورث إيسترن كان يطاردها عبر الإنترنت، حسبما قال ممثلو الادعاء.
وقال ممثلو الادعاء إن وايت أرسل أيضا، تحت أسماء مستعارة، رسائل بريد إلكتروني إلى نساء في ولايات أمريكية مختلفة لإجراء دراسة زائفة عن "نمو الجسم" وطلب صورهن في "زي موحد أو ملابس سباحة لإظهار أكبر قدر ممكن من أجسادهن". وقالوا إن 36 امرأة على الأقل أرسلن له أكثر من 400 صورة.