سجن مدرب سابق في أمريكا بعد خداع نساء للحصول على صورهن عاريات

وجاء حكم محكمة بوسطن على ستيف وايث (31 عاما) بعد اعترافه في نوفمبر تشرين الثاني بتهم الاحتيال والمطاردة عبر الإنترنت فيما يتعلق بمخطط استغلال واسع النطاق يقول ممثلو الادعاء إنه استهدف 56 امرأة على مستوى البلاد.

وكان الادعاء قد طالب بسجن وايث سبع سنوات. ولم يستجب محامي وايث لطلب التعليق، ولكن في رسالته للمحكمة قبل النطق بالحكم، قال وايث المقيم في شيكاغو إنه نادم أشد الندم.

وعمل وايث في جامعة نورث إيسترن في بوسطن في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى فبراير شباط 2019، عندما فصلته الجامعة. وسبق له أن عمل كمدرب في جامعة ولاية بنسلفانيا، ومعهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة تينيسي، وجامعة كونكورديا في شيكاغو.

وقال ممثلو الادعاء إن وايث طلب أثناء وجوده في نورث إيسترن من الرياضيات استخدام هواتفهن المحمولة لالتقاط فيديو لهن أثناء التدريبات والاجتماعات، ثم يبحث سرا عن صورهن التي أرسلها لنفسه.