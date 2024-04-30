رونالدو يبيع حصته في "نادي طفولته"

واتفق رونالدو (47 عاما) مع شركة (بي.بي.دبليو) سبورتس على بيع الحصة البالغة 90 بالمئة التي استحوذ عليها عام 2021 مقابل 70 مليون دولار من خلال شركته تارا سبورتس البرازيل.

ولم يتم تقديم تفاصيل حول المبلغ الذي ستدفعه (بي.بي.دبليو) سبورتس مقابل الحصة.

وساعد مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد السابق في سداد ديون النادي البالغة 195 مليون دولار، وقاد عودته إلى دوري الأضواء عام 2022 بعد ثلاثة مواسم في دوري الدرجة الثانية.

ومع ذلك، أثارت النتائج السيئة الأخيرة انتقادات ودفعت بعض المشجعين إلى المطالبة برحيله.

وقال النادي في بيان: "وقع رونالدو وشركة (بي.بي.دبليو) سبورتس اتفاقية للاستحواذ على جميع أسهم شركة تارا سبورتس البرازيل، الشركة التي تمتلك 90 في المئة من نادي كروزيرو".

وأضاف: "رونالدو قاد إدارة جلبت منظورا جديدا للنادي، ونفذت إدارة احترافية وهيكل إدارة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تم استعادة مصداقية كروزيرو وجذب شركاء ورعاة مهمين، بعقود سجلت أرقاما قياسية للنادي".

وأشار النادي إلى أن رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، سيواصل العمل كعضو في مجلس إدارة كروزيرو بعد موافقة المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي البرازيلي على الصفقة.