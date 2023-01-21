باريس سان جيرمان سيطلب 400 مليون يورو من ريال مدريد مقابل مبابي

ذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان حدد بالفعل السعر الذي سيطلبه من ريال مدريد مقابل الاستغناء عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة القريبة من ريال مدريد أن النادي الفرنسي حدد 400 مليون يورو ثمنًا بالفعل للحصول على خدمات نجمه الفرنسي.

وكان مبابي قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي الملكي في العام الماضي، لكنه تراجع عن قراره ليوقع عقدًا جديدًا مع أبطال الدوري الفرنسي.