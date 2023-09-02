"لست منبهرا بإنجازاته".. لويس هاملتون يشكك في قوة زملاء ماكس فرستابن

وتابع: "في رأيي الشخصي، كان فالتيري وكل من زاملوني في الفريق أقوى من زملاء ماكس".

وأضاف هاملتون: "جينسون (باتون) وفرناندو (ألونسو) وجورج (راسل) وفالتيري ونيكو (روزبرغ)، زاملت الكثيرين، كان هؤلاء السائقون أقوياء جدا وحافظوا على مستواهم ولم يتسابق ماكس ضد سائقين كهؤلاء".

ويسعى فرستابن لتحقيق فوزه العاشر على التوالي خلال جائزة إيطاليا الكبرى ويتفوق على بيريز في ترتيب السائقين بفارق 138 نقطة بعد 13 من إجمالي 22 سباقا.

وكان الظهور الأول للسائق الهولندي البالغ من العمر 25 عاما في 2015 مع تورو روسو، الذي أصبح ألفا تاوري الآن، مع كارلوس ساينز زميلا.