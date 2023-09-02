"لست منبهرا بإنجازاته".. لويس هاملتون يشكك في قوة زملاء ماكس فرستابن
شكك لويس هاملتون في قوة زملاء ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مقارنة بمن زاملهم السائق البريطاني على مر السنين.
كما أبلغ بطل العالم سبع مرات محطة "سكاي إيطاليا" بأنه "ليس منبهرا بصورة أكبر" بإنجازات سائق رد بول مقارنة بغيره من السائقين.
وقال هاملتون: "عندما تأهلت بفارق نصف دقيقة وستة أعشار من الثانية أمام فالتيري (بوتاس) لم يقولوا (في وسائل الإعلام) نفس ما يرددونه الآن عندما سجل ماكس ستة أعشار من الثانية أمام (سيرجيو) بيريز".
وأضاف: "تم تهويل الأمر كثيرا".
وتابع: "في رأيي الشخصي، كان فالتيري وكل من زاملوني في الفريق أقوى من زملاء ماكس".
وأضاف هاملتون: "جينسون (باتون) وفرناندو (ألونسو) وجورج (راسل) وفالتيري ونيكو (روزبرغ)، زاملت الكثيرين، كان هؤلاء السائقون أقوياء جدا وحافظوا على مستواهم ولم يتسابق ماكس ضد سائقين كهؤلاء".
ويسعى فرستابن لتحقيق فوزه العاشر على التوالي خلال جائزة إيطاليا الكبرى ويتفوق على بيريز في ترتيب السائقين بفارق 138 نقطة بعد 13 من إجمالي 22 سباقا.
وكان الظهور الأول للسائق الهولندي البالغ من العمر 25 عاما في 2015 مع تورو روسو، الذي أصبح ألفا تاوري الآن، مع كارلوس ساينز زميلا.
وأنهى فرستابن ذلك الموسم برصيد 49 نقطة مقابل 18 نقطة حققها ساينز سائق فيراري الحالي.
وانضم إلى رد بول في 2016 وعلى مدار السنين زامل دانييل ريكاردو وبيير جاسلي وأليكس ألبون وبيريز.
وتفوق ريكاردو على فرستابن في عدد النقاط في 2016، عندما شارك السائق الهولندي مع تورو روسو في أول أربعة سباقات، وفي 2017.
ولم يقترب أي زميل له من التفوق عليه منذ ذلك الحين.
وخسر هاملتون في 2011 أمام باتون بطل العالم 2009، وروزبرغ في 2016 عندما حسم الألماني اللقب وأمام راسل في 2022.
وتساوى في عدد النقاط مع ألونسو في 2007 لكن كانت له الغلبة في النتائج، وكان التفوق على هيكي كوفالاينن سهلا في 2008 و2009.