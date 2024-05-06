مرشح مفاجئ لتدريب بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية أن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أصبح مرشحا بقوة لقيادة بايرن ميونخ الألماني، الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي توماس توخيل.

وسيرحل توخيل، عن قيادة الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي بعد عروض ونتائج مقلقة على الصعيد المحلي، رغم وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستهدف مسؤولو البايرن التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، لكن الأخيرقرر البقاء مع ناديه في الموسم المقبل، كما سعوا أيضا للتفاوض مع مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، ومدرب المنتخب النمساوي رالف رانغنيك، دون أن تفلح محاولاتهم.