مرشح مفاجئ لتدريب بايرن ميونخ
كشفت تقارير إعلامية أن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أصبح مرشحا بقوة لقيادة بايرن ميونخ الألماني، الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي توماس توخيل.
وسيرحل توخيل، عن قيادة الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي بعد عروض ونتائج مقلقة على الصعيد المحلي، رغم وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
واستهدف مسؤولو البايرن التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، لكن الأخيرقرر البقاء مع ناديه في الموسم المقبل، كما سعوا أيضا للتفاوض مع مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، ومدرب المنتخب النمساوي رالف رانغنيك، دون أن تفلح محاولاتهم.
وتحوم الشكوك حول قدرة تين هاغ على الاحتفاظ بمنصبه لموسم آخر، في ظل فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فضلا عن نتائجه السيئة بأغلب البطولات باستثناء تأهله لنهائي كأس الاتحاد.
ورغم ذلك، قال تين هاغ، في تصريحات له أخيرا: "أتوقع استمراري كمدرب لمانشستر يونايتد العام المقبل".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتينرغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هناك محادثات بالفعل جرت بين بايرن ميونخ ووكلاء تين هاغ في الأسابيع الأخيرة، ولكن لم يحدث أي تواصل مباشر مع المدرب الهولندي، حتى الآن".
وأضاف: "مستقبل تين هاغ في مانشستر يونايتد لا يزال غير مؤكد؛ إذ يرغب في استكمال عقده حتى عام 2025. ومع ذلك، إذا تأكد أنه يجب عليه المغادرة في نهاية الموسم فهو جاهز للانتقال إلى بايرن ميونخ، حيث أعرب فريقان آخران بالفعل عن اهتمام ملموس بتين هاغ".
يذكر أن تين هاغ، تولى تدريب مانشستر يونايتد في صيف 2022، وكان تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أهم إنجازاته الموسم الماضي.