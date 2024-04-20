ليستر يهزم وست بروميتش ويقطع خطوة كبيرة نحو الصعود للدوري الإنجليزي
قطع ليستر سيتي خطوة كبيرة نحو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون، لكن آمال ساوثهامبتون في الصعود المباشر أصبحت معلقة بخيط رفيع بعد خسارته بنفس النتيجة أمام كارديف سيتي، اليوم السبت.
سجل ويلفريد نديدي وجيمي فاردي هدفي ليستر، كما أهدر فاردي ركلة جزاء، ليتفوق ليستر على وست بروميتش الذي يقترب من خوض ملحق الصعود.
وقبل ثلاث مباريات على النهاية، رفع فريق ليستر بقيادة مدربه إنزو ماريسكا رصيده إلى 91 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن إبسويتش تاون صاحب المركز الثاني، بينما يملك ليدز صاحب المركز الثالث 87 نقطة.
وكان من الممكن أن يتساوى ساوثهامبتون في النقاط مع ليدز لكنه تعرض للهزيمة 2-1 أمام كارديف على الرغم من تقدمه في النتيجة.
وضع هدف جو أريبو في الدقيقة 12 الضيوف في المقدمة وكان من المفترض أن يعززوا تقدمهم بعدها.
لكن ساوثهامبتون دفع ثمن إهدار اللمسة الأخيرة في الشوط الثاني، حيث أدرك فامارا ديديو التعادل قبل أن يحرز سيان أشفورد هدف الفوز لصالح كارديف في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها.
ويستضيف ليستر سيتي منافسه ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن يحل ليدز ضيفا على منافسه ميدلسبره، يوم الإثنين.