غاسبريني يرفض عرضًا للعمل في الدوري الإنجليزي
رفض غيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، عرضًا للرحيل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
ويعيش مدرب أتالانتا حالة معنوية مرتفعة بعدما قاد الفريق الإيطالي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني.
وقال غاسبريني في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إنه تلقى مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية عرضًا مهمًا للعمل في أحد أندية الدوري الإنجليزي.
وأضاف مدرب أتالانتا أنه رفض العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه في الموسم المقبل.
وتابع غاسبريني في حواره لصحيفة (لاغازيتا) الإيطالية: " لا يمكنني قبول مغادرة إيطاليا الآن، أشعر أنني بحالة جيدة هنا وأخطط لمستقبلي هنا مع أتالانتا".
ولم يفصح مدرب أتالانتا عن هوية الفريق الذي يتفاوض معه من الدوري الإنجليزي.
ويقود غاسبريني فريق أتالانتا منذ عام 2016 وعلى مدار 8 أعوام حتى الآن بعد سلسلة من التجارب في الدوري الإيطالي.
وسبق أن عمل المدرب المخضرم صاحب الـ66 عامًا مديرًا فنيًا لفريق إنتر ميلان وجنوة وباليرمو وكروتوني.
وتوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي مؤخرًا على حساب باير ليفركوزن بعد الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.