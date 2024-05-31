غاسبريني يرفض عرضًا للعمل في الدوري الإنجليزي

وقال غاسبريني في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إنه تلقى مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية عرضًا مهمًا للعمل في أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأضاف مدرب أتالانتا أنه رفض العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه في الموسم المقبل.