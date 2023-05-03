موعد مباراة الوحدة الإماراتي والجيش الملكي المغربي في كأس الملك سلمان للأندية

وأعلن الاتحاد العربي أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام يوم الجمعة 19 مايو الجاري في الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وستقام مباراة الإياب على ستاد آل نهيان يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر في الساعة 7:45 بتوقيت الإمارات.

وبلغ نادي الوحدة المرحلة الثانية من الدور التمهيدي في البطولة العربية إثر فوزه على فريق البرج اللبناني 3 - 0 ذهاباً، و1-0 إياباً.

فيما تأهل الجيش المغربي للدور ذاته بعد فوزه على الاتحاد الليبي في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (5-4)، حيث فاز ذهاباً 4-1، ثم خسر على ملعب الاتحاد الليبي 1-3.

وسيلتحق المتأهل من المباراتين بالمجموعة الرابعة في النهائيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي، الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.