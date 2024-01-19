سينر وتيتيباس يتأهلان لدور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

واصل الإيطالي يانيك سينر مسيرته المتميزة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وصعد للدور الرابع (دور الـ16) دون أن يخسر أي مجموعة عندما فاز وبجدارة على منافسه الأرجنتيني سيباستيان بايس 6/0 و6/1 و6/3 في الدور الثالث، اليوم الجمعة.

وخلال المباراة نفذ سينر 6 ضربات إرسال من النوع الذي لا يرد إضافة إلى 34 ضربة ناجحة ليتفوق تمامًا على منافسه الأرجنتيني خلال أقل من ساعتين في ملعب مارغريت كورت.

وحسم سينر (22 عامًا) المباراة بسابع كسر لإرسال بايس.

وتألق سينر بصورة لافتة، في نهاية الموسم الماضي، وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس ديفيز لفرق الرجال، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مختتمًا بذلك مسيرته في الموسم.

وأثار قراره بالحصول على عطلة طويلة وعدم المشاركة في أي بطولة إعدادية لأستراليا المفتوحة بعض التساؤلات لكن اللاعب يقول إن تأثير العطلة كان واضحًا على مستوى إدائه في أولى البطولات الكبرى الأولى للموسم حتى الآن.