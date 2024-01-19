سينر وتيتيباس يتأهلان لدور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
واصل الإيطالي يانيك سينر مسيرته المتميزة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وصعد للدور الرابع (دور الـ16) دون أن يخسر أي مجموعة عندما فاز وبجدارة على منافسه الأرجنتيني سيباستيان بايس 6/0 و6/1 و6/3 في الدور الثالث، اليوم الجمعة.
وخلال المباراة نفذ سينر 6 ضربات إرسال من النوع الذي لا يرد إضافة إلى 34 ضربة ناجحة ليتفوق تمامًا على منافسه الأرجنتيني خلال أقل من ساعتين في ملعب مارغريت كورت.
وحسم سينر (22 عامًا) المباراة بسابع كسر لإرسال بايس.
وتألق سينر بصورة لافتة، في نهاية الموسم الماضي، وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس ديفيز لفرق الرجال، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مختتمًا بذلك مسيرته في الموسم.
وأثار قراره بالحصول على عطلة طويلة وعدم المشاركة في أي بطولة إعدادية لأستراليا المفتوحة بعض التساؤلات لكن اللاعب يقول إن تأثير العطلة كان واضحًا على مستوى إدائه في أولى البطولات الكبرى الأولى للموسم حتى الآن.
وقال سينر عن ذلك: "بصفة عامة. شعوري رائع بالفعل هنا.. وأنا سعيد فعلا بما أشعر به الآن".
وأضاف: "من الواضح أن المباريات مختلفة قليلاً (عن التدريبات) ولننتظر كيف سيكون رد فعلي في المراحل المقبلة (من البطولة)، لكنني الآن أسير بصورة جيدة."
وسيلتقي سينر في الدور المقبل مع كارين ختشانوف.
وفاز سينر في آخر مواجهتين مع اللاعب الروسي المصنف 15 في البطولة، بينما فاز ختشانوف مرة واحدة على سينر وكانت في أمريكا المفتوحة 2022 عندما كان الأخير في العقد الثاني من العمر.
وتأهل المصنف السابع اليوناني ستيفانوس تيتيباس لدور الـ16 بعد فوزه بثلاث مجموعات متتالية 6/3 و6/0 و6/4 على الفرنسي الشاب لوكا فان أسك في ملعب رود ليفر.
وسيلتقي تيتيباس الذي خسر في نهائي النسخة الماضية في الدور المقبل مع الأمريكي تيلور فريتز المصنف 12 في البطولة والذي تأهل بعد الفوز على المجري فابيان ماروزان 3/6 و6/4 و6/2 و6/2.
وفي منافسات السيدات صعدت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا حاملة اللقب للدور الرابع (دور الـ16) بعد الفوز على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 6/0 و6/0.
وكان من المقرر أن تتواجه اللاعبتان في إنديان ويلز العام 2023، لكن تسورينكو انسحبت من المباراة بعد حديث مع مسؤولين بشأن استجابة مسؤولي اللعبة تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا والذي كانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق له.
وتشارك المصنفة الثانية سبالينكا في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي بصفة فردية مستقلة نتيجة شروط فرضها منظمو البطولة على لاعبي روسيا وروسيا البيضاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسيطرت سبالينكا بشكل واضح على المباراة التي أقيمت في ملعب رود ليفر واستمرت 52 دقيقة ولم تترك لمنافستها المصنفة 28 في البطولة أي فرصة كما تظهر النتيجة.
ولم تتصافح اللاعبتان كالعادة في نهاية المباراة بينما اكتفت كل لاعبة بإيماءة قبل مغادرة الملعب.
وقالت سبالينكا (25 عامًا) عن منافستها البالغة 34 عامًا: "أنا سعيدة للغاية.. لأن ليسيا في صحة جيدة وفي قمة الأداء".
وأضافت: "تصرفت (هي) بكل احترام.. وقدمت أداءً كبيرًا، لم تصافحني لكنها تعاملت معي باحترام، وأنا أقدّر هذا".
وفي ملبورن بارك، العام الماضي، خسرت سبالينكا مجموعة واحدة في طريقها للفوز بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية وهي تسير على هذا النهج في النسخة الحالية إذ خسرت 6 أشواط فقط خلال 3 مباريات خاضتها حتى الآن.
وأشارت سبالينكا إلى أنها ترغب في السير على خطى المصنفة الأولى عالميًا البولندية إيغا شيانتيك التي تقدم نتائج باهرة.
وقالت سبالينكا عن ذلك: "في العام الماضي، فازت إيغا 6/0 في مرات عديدة وأحد أهدافي هو الاقتراب أكثر من هذا المستوى".
وتابعت: "أنا سعيدة للغاية بمستوى أدائي حتى الآن، وأتمنى أن أستمر بهذا المستوى أو حتى أفضل".
وستلتقي سبالينكا في دور 16 مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا التي فازت في وقت سابق على باولا بادوسا 7/5 و6/4.
وعادت أنيسيموفا المصنفة 442 عالميًا، حاليًا، للملاعب بعد غياب طويل لكنها قدمت أداءً جيدًا في الأدوار الثلاثة الأولى في ملاعب ملبورن بارك حتى الآن.
وعن منافستها المقبلة قالت سبالينكا: "إنها لاعبة ممتازة، وأنا حقًا سعيدة برؤيتها تعود للملاعب، وأتطلع لمواجهة صعبة معها".
وضمنت الأمريكية كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة الظهور في دور الـ16 بعد فوزها 6/0 و6/2 على مواطنتها أليسيا باركس في مباراة استمرت أكثر قليلا من ساعة في ملعب مارغريت كورت.