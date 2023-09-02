ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يحول تأخره إلى فوز ثمين على بروسيا مونشنغلادباخ
حوّل بايرن ميونخ تأخره إلى فوز ثمين على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الثالثة ببطولة الدوري الألماني.
افتتح مونشنغلادباخ التسجيل في الدقيقة 30 بعد ركلة ركنية لُعبت، ومررها ماكسمليان فوبر برأسه، وسددها كو إتاكورا برأسية أيضا ولكنها سقطت من فوق الحارس سفين أولرايش.
وكان بايرن ميونخ المسيطر على الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 70% في بعض الأحيان، مع 9 محاولات مقابل 4 لأصحاب الأرض، لكن الشوط انتهى بتأخر العملاق البافاري.
وفي الشوط الثاني، نجح جوشوا كيميش في تمرير كرة، استلمها ليروي ساني وسددها بنجاح في الشباك بالدقيقة 58.
عاد كيميش مجددًا وصنع هدف الفوز بالدقيقة 87، بعدما لعب ركلة ركنية على رأس البديل ماتياس تيل، الذي أسكنها الشباك بعد دخوله بست دقائق فقط، ليفوز بايرن ميونخ أخيرا على غلادباخ.
بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، ويتشارك الصدارة مع باير ليفركوزن، بينما يتجمد رصيد بروسيا مونشنغلادباخ عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.