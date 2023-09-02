ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يحول تأخره إلى فوز ثمين على بروسيا مونشنغلادباخ

حوّل بايرن ميونخ تأخره إلى فوز ثمين على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الثالثة ببطولة الدوري الألماني.

افتتح مونشنغلادباخ التسجيل في الدقيقة 30 بعد ركلة ركنية لُعبت، ومررها ماكسمليان فوبر برأسه، وسددها كو إتاكورا برأسية أيضا ولكنها سقطت من فوق الحارس سفين أولرايش.

وكان بايرن ميونخ المسيطر على الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 70% في بعض الأحيان، مع 9 محاولات مقابل 4 لأصحاب الأرض، لكن الشوط انتهى بتأخر العملاق البافاري.