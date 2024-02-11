NBA.. موراي يقود هوكس للفوز على هيوستون بدوري السلة الأمريكي

أحرز ديجونت موراي أعلى عدد من النقاط في المباراة وهو 34 نقطة، ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه هيوستون روكتس 122-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف صادق باي 24 نقطة لرصيد أتلانتا الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس له في آخر ثماني مباريات.

وأسهم جالين جونسون في الفوز بإحراز 21 نقطة، بينما أضاف زميله تراي يانغ 18 نقطة إلى جانب تقديمه ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز جالين جرين ثلاثة أرقام مزدوجة لهيوستون، عندما سجل 26 نقطة، وسيطر على 14 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وكان أفضل مسجلي هيوستون الذي رغم ذلك خسر في المباراة الرابعة على التوالي.