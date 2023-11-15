حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع أنطوان غريزمان

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي.

وخضع نيمار لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر، في مستشفى بيلو هوريزونتي.

ونقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل نادي الهلال، بأنه لا نية لدى "الزعيم" للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأضافت: "نيمار مستمر ولم ندخل في مفاوضات مع أتلتيكو أو غريزمان".