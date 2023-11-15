حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع أنطوان غريزمان
كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة ما تردد عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بديلا للمصاب نيمار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي.
وخضع نيمار لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر، في مستشفى بيلو هوريزونتي.
ونقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الأربعاء، عن مصدر داخل نادي الهلال، بأنه لا نية لدى "الزعيم" للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان.
وأضافت: "نيمار مستمر ولم ندخل في مفاوضات مع أتلتيكو أو غريزمان".
يذكر أن نيمار غادر مباراة البرازيل وأوروغواي على محفة وهو يبكي، قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.
وانضم نيمار لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو (96.28 مليون دولار)، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط؛ لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.