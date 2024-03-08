اشتباكات عنيفة بين "ألتراس" أياكس ومشجعي أستون فيلا (صور وفيديو)

اشتبك عدد من مشجعي أستون فيلا الإنجليزي مع مجموعات "ألتراس" نادي أياكس أمستردام الهولندي، أمس الخميس، قبل وقت من انطلاق مباراة الفريقين لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها ثم عرضها عبر مواقع التواصل أثبتت أن العشرات من عناصر روابط ألتراس نادي أياكس الهولندي اعتدوا بالعنف على أنصار نادي أستون فيلا في محطة القطار بالمدينة الهولندية، قبل أن يتكرر الأمر في مدرجات الملعب خلال المباراة التي حسمها التعادل السلبي على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

ونشرت "ديلي ميل" مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه مشجعون وهم يتوجهون باللكمات لرجل من مشجعي أستون فيلا بعد أن بدا وكأنه قد سقط على الأرض عند المنصة، بينما قام عدة مشجعين آخرين بتوجيه اللكمات إلى رجل إنجليزي آخر.

وتابعت الصحيفة أن المباراة شهدت بدورها أحداث عنف على المدرجات، قبل أن يتدخل لاعبون من أستون فيلا للدفاع عن أحبائهم عندما ساءت الأمور بعد صافرة النهاية.

ويلتقي أستون فيلا مع أياكس، يوم الخميس المقبل على ملعب فيلا بارك، في إياب ثمن النهائي من أجل مقعد في الدور ربع النهائي.