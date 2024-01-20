أبوتريكة ينتقد أداء المنتخبات العربية المشاركة في أمم أفريقيا (فيديو)
وجه محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر الأسبق، انتقادات قوية للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب تراجع نتائجها ومستوياتها، باستثناء المنتخب المغربي، الذي حقق نتيجة جيدة حتى الآن ويملك حظوظا قوية للتأهل.
وقال أبوتريكة في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، اليوم السبت: "باستثناء موريتانيا غير المطالبة بشيء، دعونا نتحدث عن تونس ومصر والجزائر، تشعر أنهم يلعبون لأول مرة في البطولة، أين الخبرات والشخصية والجاهزية، نريد أن تكون المباريات المقبلة أفضل مما شاهدناه".
وأضاف: "طبعا الأجواء صعبة والرطوبة ودرجة الحرارة عالية، ولكن أين الشخصية والخبرات، هل من المعقول متصدر مجموعة مصر يكون منتخب الرأس الأخضر، وناميبيا تغلب تونس، والجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو وتنتظر مصيرها في المباراة الأخيرة، نتمنى أن نرى شخصيات مختلفة في الأدوار المقبلة، عيب جدا أن المنتخبات العربية تحتاج آلات حاسبة لكي نقول كيف سنتأهل ومن سنلاعب في الأدوار المقبلة".
وتابع: "نريد وجها مختلفا للمنتخب التونسي الذي تخشاه الفرق الأخرى أين الروح والقوة، صعبتم عليكم المأمورية، ننتظر الأفضل منكم اليوم".
يذكر أن منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بسبعة ألقاب، تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2 - 2 بعد أن كان منتخب الفراعنة خاسراً بهدفين لواحد حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وفي المباراة الثانية تعادل أيضا غانا (2-2) بشق الأنفس.
أما منتخب الجزائر ورغم بدايته القوية في مواجهته ضد نظيره الأنغولي، فإن المباراة انتهت بالتعادل 1 - 1، ثم تعادل اليوم أيضا مع بوركينا فاسو 2-2، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا.