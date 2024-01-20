أبوتريكة ينتقد أداء المنتخبات العربية المشاركة في أمم أفريقيا (فيديو)

وجه محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر الأسبق، انتقادات قوية للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب تراجع نتائجها ومستوياتها، باستثناء المنتخب المغربي، الذي حقق نتيجة جيدة حتى الآن ويملك حظوظا قوية للتأهل.

وقال أبوتريكة في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، اليوم السبت: "باستثناء موريتانيا غير المطالبة بشيء، دعونا نتحدث عن تونس ومصر والجزائر، تشعر أنهم يلعبون لأول مرة في البطولة، أين الخبرات والشخصية والجاهزية، نريد أن تكون المباريات المقبلة أفضل مما شاهدناه".