"حظي سيئ".. رئيس الزمالك يعلق على أزمة التتويج بالكونفدرالية

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن فتح تحقيق داخلي بالنادي بشأن الأزمة والفوضى التي شهدتها مراسم التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حقق لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بالمواجهة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي.

وشهد النهائي فوضى داخل الملعب؛ ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإعلان عن فتح تحقيق وتوعده بمعاقبة الأطراف المعنية.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "هناك تحقيق داخلي مع الأطراف كلها، لكن يبدو أن حظي سيئ، عندما حصدنا بطولة الدوري سابقا كان أيضا التنظيم سيئا جدًا، وهي نقطة سلبية وأعرف كل ما حدث لكن هناك تحقيقات تُجرى الآن".