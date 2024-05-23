"حظي سيئ".. رئيس الزمالك يعلق على أزمة التتويج بالكونفدرالية
كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن فتح تحقيق داخلي بالنادي بشأن الأزمة والفوضى التي شهدتها مراسم التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
وكان الزمالك حقق لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، بالمواجهة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي.
وشهد النهائي فوضى داخل الملعب؛ ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإعلان عن فتح تحقيق وتوعده بمعاقبة الأطراف المعنية.
وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "هناك تحقيق داخلي مع الأطراف كلها، لكن يبدو أن حظي سيئ، عندما حصدنا بطولة الدوري سابقا كان أيضا التنظيم سيئا جدًا، وهي نقطة سلبية وأعرف كل ما حدث لكن هناك تحقيقات تُجرى الآن".
وأضاف: "الاتحاد الأفريقي هو من تسلم الملعب، وهناك خطابات بيننا، وحدث في الشوط الثاني أن وجدت شخصا جالسا على الكرسي الذي كنت أجلس عليه، ولم أرغب في افتعال مشكلة ولم أهتم، وفضلت الجلوس مع مجلس الإدارة".
وأشار: "أنا أعرف كيف أحصل على حق النادي، لكن ليس من خلال الإعلام بل من خلال الاتصالات، وأنا على طبيعتي وسجيتي".
وتابع: "لم أكن أعرف أنني عندما أنزل إلى الملعب لأحتفل مع الجماهير سأركض بهذا الشكل، أنا كنت سعيدًا وفرحانًا، هذا ليس له علاقة بأنني رئيس النادي، وربنا يسعدنا دائمًا وأركض كل يوم مع كل بطولة".
وعن مستقبل أحمد سيد "زيزو"، أشار: "هو مستمر في النادي، ويعشق الزمالك، وبكاؤه بشدة بعد التتويج دليل ذلك".
وأوضح: "لدينا أساطير مثل محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) ونخطط لتعيين كل منهما في منصب بعد الاعتزال، بسبب تضحياتهما للنادي".