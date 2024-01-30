مالي تعبر بوركينا فاسو وتتأهل إلى دور الـ8 في أمم أفريقيا

سجل إدموند تابسوبا‭ ‬مدافع باير ليفركوزن ومنتخب بوركينا فاسو هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة ليسمح لمالي بالسيطرة مبكرًا على المواجهة، وأضاف لاسين سينايوكو الهدف الثاني بعد الاستراحة مباشرة لتفوز مالي 2-1 وتتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أمادو حيدرة برأسية ردت من القائم الأيسر فحاول تابسوبا إبعادها لكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

وضاعف سينايوكو النتيجة بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني بعد تمريرة وضعته في موقف انفراد بالحارس من جهة اليمين ليُسكن الكرة بمهارة الشباك، وقلصت بوركينا فاسو النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 55 سجله برتران تراوري.