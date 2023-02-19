لحظة إصابة نيمار القوية في كاحله أمام ليل وخروجه على نقالة (فيديو)

تعرض نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة خطيرة في الكاحل وخرج على نقالة خلال مواجهة ليل في الدوري الفرنسي قبل نحو 20 يوما على مواجهة إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

وبعدما صنع الهدف الأول لزميله كيليان مبابي وسجل الثاني في شباك ليل في الشوط الأول، أصيب المهاجم البرازيلي بالتواء خطير في كاحله قد يبعده فترة طويلة عن الملاعب.