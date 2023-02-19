لحظة إصابة نيمار القوية في كاحله أمام ليل وخروجه على نقالة (فيديو)
تعرض نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة خطيرة في الكاحل وخرج على نقالة خلال مواجهة ليل في الدوري الفرنسي قبل نحو 20 يوما على مواجهة إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.
وبعدما صنع الهدف الأول لزميله كيليان مبابي وسجل الثاني في شباك ليل في الشوط الأول، أصيب المهاجم البرازيلي بالتواء خطير في كاحله قد يبعده فترة طويلة عن الملاعب.
وخسر باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ملعبه في مباراة الذهاب قبل مواجهة بايرن في ميونخ في الثامن من مارس/آذار المقبل.
وتعرض نيمار لانتقادات مؤخرا بسبب تناوله الهامبورغر ولعب البوكر عقب الهزيمة من بايرن ميونخ، لكن مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه دافع عنه وقال إنه يمكنه فعل ما يريد خلال إجازته.
وأشارت تقارير إلى أن هذه الإصابة ستبعده عن مباراة العودة أمام النادي البافاري، كما أنها تأتي قبل احتفال شقيقته رافيلا سانتوس بعيد ميلادها السابع والعشرين في 11 مارس/آذار المقبل.
وغاب نيمار عن الكثير من المباريات المهمة خلال مسيرته مع فريقه السابق برشلونة وكذلك باريس سان جيرمان من أجل حضور عيد ميلاد شقيقته في البرازيل.
ودخل نيمار في خلاف مع المدير الرياضي لويس كامبوس عقب الهزيمة من موناكو في الدوري وقد ساند القائد ماركينيوس مواطنه نيمار خلال هذه المناقشة الحادة.
وتراجع أداء ونتائج باريس سان جيرمان منذ بضعة أسابيع سواء في الدوري الفرنسي أو كأس فرنسا الذي ودعه على يد أولمبيك مرسيليا، وخسارته على أرضه أمام بايرن ميونخ.
وكان نيمار من بين الذين تمت الإشارة إليهم بعد الفشل الذريع أمام الفريق الألماني؛ نظرا لأن أداءه في المباراة لم يقنع. وبسبب آخر لأن المهاجم مبابي لم يبدأ المباراة للإصابة لينتظر الجمهور الكثير من نيمار في مثل هذه الحالات.