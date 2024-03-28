اقتراح ريال مدريد للتعاقد مع ليني يورو من ليل

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب ليل الفرنسي ليني يورو، لكن المشكلة الأساسية لريال مدريد هو السعر المرتفع الذي حدده ليل للسماح برحيله، إذ يطالب النادي الفرنسي بـ60 مليون يورو، رغم أن قيمة اللاعب السوقية هي 40 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".

وقالت "سبورت"، إن ريال مدريد ليس على استعداد للوصول إلى المبلغ الذي يطلبه ليل، ويحاول إيجاد حل لإقناع النادي الفرنسي ببيع اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يقترح على ليل التعاقد مع ليني يورو مع بقاء اللاعب مع النادي الفرنسي الموسم القادم بنظام الإعارة، بالإضافة إلى مبلغ يتناسب مع قيمته.

وينتهي عقد ليني يورو مع ليل صيف عام 2025، وإذا رفض التجديد كما يحاول ناديه، فيمكنه الرحيل مجانًا بعد أكثر بقليل من عام.