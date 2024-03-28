اقتراح ريال مدريد للتعاقد مع ليني يورو من ليل
يرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب ليل الفرنسي ليني يورو، لكن المشكلة الأساسية لريال مدريد هو السعر المرتفع الذي حدده ليل للسماح برحيله، إذ يطالب النادي الفرنسي بـ60 مليون يورو، رغم أن قيمة اللاعب السوقية هي 40 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وقالت "سبورت"، إن ريال مدريد ليس على استعداد للوصول إلى المبلغ الذي يطلبه ليل، ويحاول إيجاد حل لإقناع النادي الفرنسي ببيع اللاعب.
وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يقترح على ليل التعاقد مع ليني يورو مع بقاء اللاعب مع النادي الفرنسي الموسم القادم بنظام الإعارة، بالإضافة إلى مبلغ يتناسب مع قيمته.
وينتهي عقد ليني يورو مع ليل صيف عام 2025، وإذا رفض التجديد كما يحاول ناديه، فيمكنه الرحيل مجانًا بعد أكثر بقليل من عام.
ويريد ريال مدريد التعاقد مع ليني يورو لتعويض ناتشو البالغ من العمر 35 عاما، لكن المدافع الإسباني قد يبقى مع الميرنغي الموسم المقبل.
وهذا الأمر قد يجعل ريال مدريد يتعاقد مع ليني يورو مع الإبقاء عليه معارا مع ليل، لكن إذا قرر ناتشو الرحيل هذا الصيف، فسيسرع ريال مدريد عملية التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي.
وأكدت "سبورت" أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ أبرز الفرق المهتمة بالتعاقد مع ليني يورو، ويعتبرونه أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.
وأشارت إلى أن العيب الوحيد هو أن ما يحتاجه ريال مدريد قلب دفاع أعسر، في حين أن ليني يورو يلعب بالقدم اليمنى، رغم أنه يتعامل جيدًا مع الجانب الأيسر.
ولعب ليني يورو 35 مباراة مع ليل، وبشكل عام لعب معه 51 مباراة، سجل فيها ثلاثة أهداف.