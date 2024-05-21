نجم نهضة بركان على رادار الزمالك

وتلقى الفحلي اتصالات من أجل الانتقال إلى الوداد أو الرجاء خلال الموسم المقبل، خاصة مع تألقه في مركز الجناح الهجومي.

ويبلغ يوسف الفحلي 27 عامًا، كما خاض 35 مباراة هذا الموسم مع نهضة بركان.

وسجل الفحلي 11 هدفًا مع نهضة بركان، وصنغ 5 أهداف لزملائه هذا الموسم ، وقاد فريقه لوصافة كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة على الجانب الهجومي خاصة مع تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع نهضة بركان.

ويترقب الزمالك حل أزمة إيقاف القيد بسداد مستحقات لاعبه المغربي خالد بوطيب وأيضًا مدربه السابق البرتغالي روي أغواش مساعد غيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق.