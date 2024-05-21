نجم نهضة بركان على رادار الزمالك
دخل أحد لاعبي نهضة بركان المغربي حسابات الزمالك المصري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.
وفاز الزمالك على حساب ضيفه نهضة بركان بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب بالدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتُوج الزمالك باللقب القاري بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1 ليستفيد الزمالك من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
وكشف تقرير نشره موقع (الأنباء) المغربي عن رغبة الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب يوسف الفحلي جناح نهضة بركان المغربي.
وينتهي عقد يوسف الفحلي، بنهاية الموسم الحالي، مع نهضة بركان ، ويسعى الزمالك إلى ضم اللاعب بصفقة انتقال حر.
ونال الفحلي إعجاب البرتغالي غوزيه غوميز المدير الفني للزمالك خلال مباراتي الذهاب والإياب.
وتلقى الفحلي اتصالات من أجل الانتقال إلى الوداد أو الرجاء خلال الموسم المقبل، خاصة مع تألقه في مركز الجناح الهجومي.
ويبلغ يوسف الفحلي 27 عامًا، كما خاض 35 مباراة هذا الموسم مع نهضة بركان.
وسجل الفحلي 11 هدفًا مع نهضة بركان، وصنغ 5 أهداف لزملائه هذا الموسم ، وقاد فريقه لوصافة كأس الكونفدرالية هذا الموسم.
ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة على الجانب الهجومي خاصة مع تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع نهضة بركان.
ويترقب الزمالك حل أزمة إيقاف القيد بسداد مستحقات لاعبه المغربي خالد بوطيب وأيضًا مدربه السابق البرتغالي روي أغواش مساعد غيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق.