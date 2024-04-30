بسبب البيتزا والجعة.. مدافع دورتموند يثير السخرية قبل لقاء سان جيرمان (فيديو)

وفي المباراة التي دارت السبت الماضي واهتزت فيها شباك دورتموند 4 مرات، دخل سولي بديلا لزميله مات هوملس المصاب، في بداية الشوط الثاني، لكنه أثار عاصفة من السخرية والانتقادات نتيجة بدانته بشكل واضح.

وتغيّب سولي عن أغلب مباريات فريقه في الأسابيع الماضية، في وقت أشارت تقارير إخبارية ألمانية إلى أن اللاعب أدمن تناول الجعة والتهام قطع البيتزا بشكل مهول؛ ما أدى لازدياد سريع في وزنه.

وأمام ضيق خيارات مدرب دورتموند، إدين ترزيتش، يُنتظر أن يكون سولي أساسيا مساء الأربعاء ضد باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الذي يعشق البيتزا قد يثير موجة جديدة من السخرية، بحسب ما أكده الصحفي الألماني القريب من النادي سيباستيان كولسبيرغر.

وقال كولسبيرغر: "نيكلاس سوليه يحب البيتزا والبرغر، ويقبل بشراهة على علب الجعة، إنها مسألة انضباط، الأمر ليس لائقًا ويبدو الآن وكأنه خيار ثالث في الدفاع".

وأضاف الصحفي الألماني: "في الوقت الذي لم يتردد فيه كارل هاينز رومينيجه في تصنيف سولي كأفضل مدافع ألماني، رد اللاعب، الذي يبلغ طوله 1.95 مترًا ويبلغ وزنه 100 كيلوغرام، على أسئلة حول بنيته الجسمانية الغريبة وزيادة وزنه بوضوح: "أنا ممتلئ الجسم نسبيًا، ورغم حجمي وقامتي، إلا أنني سريع."

وانتقل سولي من بايرن ميونخ إلى غريمه دورتموند في 2022، وخاض خلال الموسم الحالي 28 مباراة مع النادي في كل المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا، أما مع منتخب المانشافت، فقد شارك في 48 مباراة دولية.