إقالة مدرب منتخب تونس بعد الفشل في التأهل للأولمبياد

قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد إقالة كامل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد أسبوعين من الفشل في التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد مصدر في الاتحاد التونسي لكرة اليد أن الاجتماع الذي دار، مساء الثلاثاء، بين لجنة يشرف عليها رئيس الاتحاد كريم الهلالي، والجهاز الفني برئاسة المدرب الفرنسي باتريك كازال، انتهى باتخاذ قرار إقالة كامل أعضاء الجهاز الفني بشكل فوري؛ نتيجة الإخفاق في تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها وأولها التأهل للألعاب الأولمبية 2024 وبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، التي أقيمت في يناير الماضي وتوج بها المنتخب المصري.

وكشف الاتحاد عن الاتفاق مع المدرب الفرنسي باتريك كازال ومساعديه التونسيين وسام حمام ورياض الصانع على إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد عام ونصف العام تقريبا من تولي الثلاثي المذكور الإشراف على تدريب منتخب تونس لكرة اليد.

وكان كازال ومساعداه تسلموا مقاليد تدريب منتخب تونس لكرة اليد في سبتمبر 2022، لكنهم أخفقوا في كل المسابقات التي دخلوا غمارها، وأولها بطولة العالم لكرة اليد 2023، فقد أنهى منافسات المجموعة الثامنة في المركز الأخير.

وفي يناير الماضي، غادرت تونس سباق كأس أمم إفريقيا في مصر من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام المنتخب المنظم، قبل أن تفشل في الظفر ببطاقة التأهل للألعاب الأولمبية، بعد أن حل المنتخب في المركز الأخير لمجموعة الملحق التأهيلي.