غضب في الزمالك بسبب البنود الغريبة في عقد زياد كمال

زياد كمال صاحب الـ23 عامًا، انتقل إلى نادي الزمالك لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، حيث دفع النادي الأبيض 5 ملايين جنيه لاستعارة اللاعب.

نادي إنبي وضع بندًا عقد انتقال اللاعب زياد كمال للزمالك، خلال يناير الماضي، يحصل من خلاله على 100 ألف دولار حال تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية.

وبالفعل تُوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ما تسبب بخروج هذا البند إلى النور.

وفور خروج تلك التقارير، أبدى عدد كبير من جماهير الزمالك، غضبهم تجاه إدارة الفريق الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بسبب هذا البند.