ريال مدريد يصطحب "اللاعب الغامض" إلى معركة دورتموند

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، اصطحاب لاعبه الشاب "الغامص" والذي يعتبره كارلو أنشيلوتي "تميمة الحظ" الخاصة به قبيل السفر إلى لندن لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

"تميمة الحظ" هو اللاعب الشاب جيريمي دي ليون جناح فريق "الكاستيا"، الذي كان جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي لدوري أبطال أوروبا