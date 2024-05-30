ريال مدريد يصطحب "اللاعب الغامض" إلى معركة دورتموند
قرر نادي ريال مدريد الإسباني، اصطحاب لاعبه الشاب "الغامص" والذي يعتبره كارلو أنشيلوتي "تميمة الحظ" الخاصة به قبيل السفر إلى لندن لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
"تميمة الحظ" هو اللاعب الشاب جيريمي دي ليون جناح فريق "الكاستيا"، الذي كان جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي لدوري أبطال أوروبا
جيريمي دي ليون سافر أيضًا، مع الفريق إلى ألمانيا في مواجهة بايرن ميونخ، وشارك في تدريب لاعبي ريال مدريد في ملعب أليانز أرينا.
ونشرت صحيفة "كوبي" الإسباية، إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قرر اصطحاب اللاعب الشاب إلى ويمبلي، كي يكون مع البعثة قبل مباراة النهائي أمام دورتموند.
ويرغب أنشيلوتي بأن يعتاد اللاعب صاحب الـ20 عامًا، على الأجواء، كما أنه يعتبره فألاً حسنًا.
ريال مدريد سيواجه بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" حيث يمكن لأنشيلوتي أن يحقق لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا كمدرب، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة.
وقال أنشيلوتي، إن فريقه لا يفتقد للثقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعترف بأنه لا يزال يشعر بالقلق قبل النهائي رغم خبرته ونجاحه الكبير في تلك البطولة.