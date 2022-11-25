تيتي يتحدث عن إمكانية غياب نيمار عن مباريات كأس العالم 2022

ولعب نيمار دورًا محوريًا في فوز البرازيل في مباراتها الأولى في المجموعة السابعة في قطر.

وشارك نيمار في التحضير لهدف البرازيل الافتتاحي، حيث مرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي صنع بدوره الهدف لريتشارليسون.

لكن في وقت لاحق بدا نيمار يبكي عندما جلس على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

ويذكر ذلك بإصابة الظهر التي أبعدت نيمار عن كأس العالم على أرضه في 2014 بعد مواجهة كولومبيا في دور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت في البرازيل، وخسرت فيها السامبا 1/7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.