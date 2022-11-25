تيتي يتحدث عن إمكانية غياب نيمار عن مباريات كأس العالم 2022
تحدث تيتي مدرب منتخب البرازيل عن إمكانية غياب لاعبه نيمار عن مشواره السامبا في كأس العالم 2022 في قطر.
وغادر نيمار مباراة البرازيل وصربيا مصابا، أمس الخميس، في الدقيقة 80 بعد احتكاك مع نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78، وبدأ في البكاء بعد التحاقه بدكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.
وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ge.globo" البرازيلية، إن نيمار سيتعافى من إصابة الكاحل.
وأضاف تيتي "نحن واثقون من أن نيمار سيواصل اللعب وسيواصل اللعب في كأس العالم".
واعترف تيتي بأنه لم يكن على علم في البداية بإصابة نيمار، وقال: "لم أر أن نيمار مصاب، كان لديه القدرة على التغلب على الأمر، حتى أنه خدعني".
ولعب نيمار دورًا محوريًا في فوز البرازيل في مباراتها الأولى في المجموعة السابعة في قطر.
وشارك نيمار في التحضير لهدف البرازيل الافتتاحي، حيث مرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي صنع بدوره الهدف لريتشارليسون.
لكن في وقت لاحق بدا نيمار يبكي عندما جلس على مقاعد البدلاء بعد استبداله.
ويذكر ذلك بإصابة الظهر التي أبعدت نيمار عن كأس العالم على أرضه في 2014 بعد مواجهة كولومبيا في دور ربع النهائي من البطولة التي أقيمت في البرازيل، وخسرت فيها السامبا 1/7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.