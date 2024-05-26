الوصل يتوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على شباب الأهلي
توج نادي الوصل الإماراتي، بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه 3/0 على شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الأحد، بعد أيام من فوزه بلقب كأس رئيس الإمارات.
وخلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد زعبيل ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، حصد الوصل لقب الدوري الغائب عن خزائنه لسنوات طويلة، بفوز كبير على شباب الأهلي دبي.
افتتح هاريس أهداف اللقاء، وأحرز الهدف الأول لنادي الوصل، مع بداية الشوط الثاني، بعد استلامه بينية سحرية من زميله علي صالح، ليودع الكرة في شباك شباب الأهلي.
وأضاف فابيو ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 58، من تسديدة صاروخية رائعة.
واختتم أداما ديالو حفلة أهداف الوصل، بالهدف الثالث بالوقت بدل من الضائع من انفراد بالمرمى.
ورفع الوصل رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق تسع نقاط أمام شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه، مع تبقي مباراتين لكل فريق في الموسم.
بهذا التتويج كرر الوصل سيناريو ثنائية الدوري والكأس التي حققها في 2007، إذ فاز بلقب الكأس في الموسم الحالي، وأخيرًا لقب الدوري.
وأضاف الوصل الدرع رقم 8 من دوري أدنوك إلى خزائنه، ليكسر صيام فترة طويلة عن التتويج، حيث فاز بآخر لقب للدوري الإماراتي عام 2007.
واقتسم الوصل بذلك مع شباب الأهلي المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد ثمانية ألقاب لكل منهما.
بينما يتصدر العين القائمة برصيد 14 لقبا.