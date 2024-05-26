الوصل يتوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على شباب الأهلي

وخلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد زعبيل ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، حصد الوصل لقب الدوري الغائب عن خزائنه لسنوات طويلة، بفوز كبير على شباب الأهلي دبي.

افتتح هاريس أهداف اللقاء، وأحرز الهدف الأول لنادي الوصل، مع بداية الشوط الثاني، بعد استلامه بينية سحرية من زميله علي صالح، ليودع الكرة في شباك شباب الأهلي.

وأضاف فابيو ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 58، من تسديدة صاروخية رائعة.

واختتم أداما ديالو حفلة أهداف الوصل، بالهدف الثالث بالوقت بدل من الضائع من انفراد بالمرمى.

ورفع الوصل رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق تسع نقاط أمام شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه، مع تبقي مباراتين لكل فريق في الموسم.