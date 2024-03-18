برناردو سيلفا يكشف عن رغبته في الاعتزال بقميص هذا الفريق
كشف برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، عن غربته في العودة إلى بنفيكا البرتغالي قبل نهاية مسيرته الكروية.
وسجل سيلفا هدفين ليقود سيتي للفوز على نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، ليضرب موعدًا في الدور قبل النهائي أمام تشيلسي.
وفاز النجم البرتغالي بالفعل بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى الثلاثية في العام الماضي، ورغم أنه يبلغ من العمر 29 عامًا فقط، فإن الدولي البرتغالي يفكر في نهاية مسيرته.
وبدأ برناردو سيلفا مسيرته في بنفيكا، إذ صعد من خلال الأكاديمية قبل أن يصبح نجمًا في الفريق الأول، بعد الفوز بالثلاثية المحلية في عام 2014، والآن يتوق للعودة إلى بنفيكا ليختتم مسيرته بقميصه.
وقال سيلفا لقناة SIC عندما سئِل عن موعد عودته لبنفيكا: "أنا متأكد من أنني سأعود، لكن لا أعرف متى".
وأضاف: "من الصعب تحديد الوقت والقول ما إذا كان ذلك في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لكني قلت ذلك بضع مرات وأعتقد أن الناس يملون من سماعه، لا شك أن العودة إلى بنفيكا هدف مسيرتي وحياتي".