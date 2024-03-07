رسميا.. فتح إجراء تأديبي ضد ريال مدريد

أكدت تقارير إخبارية أن اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت فتح قضية ضد ريال مدريد بسبب بث مقاطع فيديو ضد الحكام على القناة الرسمية للنادي إثر مباراة الفريقين في الخامس والعشرين من فبراير الماضي ضمن الجولة 26 من الليغا.

وفي وقت سابق تجاهل الاتحاد الإسباني الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي إشبيلية ضد الفريق الملكي بسبب مقاطع الفيديو، قبل أن يقرر الخميس فتح قضية في حق الريال.

وعقب المواجهة التي حسمها رفاق الكرواتي لوكا مودريتش بهدف دون رد، بثت القناة التلفزيونية الرسمية الخاصة بالنادي الملكي لقطات توضح الأخطاء التحكيمية في حق لاعبي الريال في مباراة الفريقين، ما دفع الفريق الأندلسي إلى التقدم بشكوى رسمية تعامل معها الاتحاد الإسباني بالتجاهل قبل أن يتراجع ويفتح تحقيقا ضد متصدر ترتيب الليغا.

وشهدت المباراة احتجاجات عارمة على أداء الحكام وحالات اشتباك ومشاحنات بين اللاعبين وخصوصا بين المدافع سيرجيو راموس، من إشبيلية والألماني روديغر من ريال مدريد.

يشار إلى أن مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة السابعة والعشرين، لم تخلُ بدورها من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أفرزت طرد الأنجليزي جود بيلنغهام لاعب وسط الميرينغي، قبل أن تقرر لجنة المسابقات إيقافه لمباراتين.

