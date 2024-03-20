كارفخال يلمح إلى اقتراب مبابي من ريال مدريد

تحدث داني كارفخال، نجم ريال مدريد، عن الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى "الميرنغي"، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه في فبراير الماضي، بأنه سيترك الفريق فور نهاية عقده الصيف المقبل، وسط تأكيدات وسائل إعلام عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

وقال كارفخال في تصريحات لإذاعة "كوبي"، اليوم الأربعاء: "لم يخبرنا النادي بأي شيء بشأن مبابي، ولكن يبدو بأن قدومه خلال الصيف المقبل احتمالية.. نعم".

وأضاف: "سيكون من الجيد أن يكون معنا هنا، إنه لاعب من نخبة لاعبي العالم، الأمر سيكون رائعا ليس فقط لريال مدريد بل للدوري الإسباني بشكل عام، انظروا إلى ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، إنه لاعب كبير، وجعل الدوري ينمو".