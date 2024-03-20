كارفخال يلمح إلى اقتراب مبابي من ريال مدريد
تحدث داني كارفخال، نجم ريال مدريد، عن الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى "الميرنغي"، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه في فبراير الماضي، بأنه سيترك الفريق فور نهاية عقده الصيف المقبل، وسط تأكيدات وسائل إعلام عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.
وقال كارفخال في تصريحات لإذاعة "كوبي"، اليوم الأربعاء: "لم يخبرنا النادي بأي شيء بشأن مبابي، ولكن يبدو بأن قدومه خلال الصيف المقبل احتمالية.. نعم".
وأضاف: "سيكون من الجيد أن يكون معنا هنا، إنه لاعب من نخبة لاعبي العالم، الأمر سيكون رائعا ليس فقط لريال مدريد بل للدوري الإسباني بشكل عام، انظروا إلى ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، إنه لاعب كبير، وجعل الدوري ينمو".
وسئل كارفخال بشأن احتمالية حدوث نوع من الغيرة داخل غرفة ملابس ريال مدريد بشأن قدوم مبابي، ليجيب: "لا مكان للغيرة بيننا، الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول في النادي هم المسؤولون عن التأكد من أن الجميع يسيرون في الاتجاه نفسه، وعندما ينحرف أحدهم قليلاً، نقرص أذنيه ونوجهه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح".
وذكرت تقارير أخيرا، أن "مبابي سيحصل على راتب سنوي صاف قدره 13.5 مليون يورو مع ريال مدريد، على المستوى نفسه مع فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى جود بيلينغهام الذي سيتم تحسين عقده في الصيف المقبل لوضع اللاعبين الثلاثة ضمن الفئة نفسها".
وتألق مبابي في مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، بتسجيل "هاتريك" خلال الفوز الكاسح على مونبيلييه (2/6)، مساء الأحد الماضي، في إطار الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
ورفع مبابي رصيده بهذه الثلاثية إلى 24 هدفًا، في 24 مباراة بالدوري الفرنسي، متصدرا هدافي المسابقة هذا الموسم.
كما أن النجم الباريسي رفع رصيده إلى 188 هدفا، على مدار مسيرته في الدوري الفرنسي، ليحل ثامنا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.
فيما أشارت شبكة "سكواكا" إلى أن مبابي ساهم في أكثر من 450 هدفا، طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي (سجل 323 هدفا وصنع 130 في 432 مباراة)، رغم أن عمره لم يتخط 25 عاما.