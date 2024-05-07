فينغارد يعود للتدريبات ويستهدف الدفاع عن لقب سباق فرنسا للدراجات

وقال فينغارد في مقطع فيديو على منصة "إكس": "هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها للتدريبات الخارجية، ومن الجيد حقا أن أتمكن من ركوب الدراجة كالمعتاد مرة أخرى".

وأضاف: "بالطبع، أتمنى أن أكون هناك في بداية سباق فرنسا للدراجات، لا نعرف بالضبط كيف سيكون شكلي وكيف ستسير عملية التعافي، لكنني سأبذل كل ما في وسعي للوصول إلى هناك في أفضل حالاتي".

وينطلق سباق فرنسا للدراجات في 29 يونيو في فلورنسا في إيطاليا، وينتهي في 21 يوليو في نيس.