انتهاء أزمة محمود علاء وأوسوريو باعتذار اللاعب

وأضاف مدير الكرة بالزمالك أن الجهاز الفني قبِل الاعتذار وانتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعها على اللاعب .

وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي وكامل سواء في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الـ7 من أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.