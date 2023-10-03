انتهاء أزمة محمود علاء وأوسوريو باعتذار اللاعب
كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتهاء أزمة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعاد للتدريبات مرة أخرى.
وأكد عبد الواحد السيد في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
وأضاف مدير الكرة بالزمالك أن الجهاز الفني قبِل الاعتذار وانتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعها على اللاعب .
وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي وكامل سواء في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الـ7 من أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
كان علاء دخل في مشادة كلامية مع مدحت عبدالهادي المدرب المساعد وأوسوريو تم استبعاده على إثرها من التدريبات وتغريمه ماليًّا.
وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بصعوبة على حساب أرتاسولار، كما تعادل في أول لقاءين له بالدوري المصري أمام بيراميدز والمقاولون العرب.