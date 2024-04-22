لحسم الجدل.. الموعد الحقيقي لعودة ميتروفيتش لصفوف الهلال

كشفت تقارير صحفية عن الموعد النهائي لعودة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، للمباريات، في ظل تعافيه حاليًّا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأثار ميتروفيتش جدلًا الأيام الماضية بتصريحات له عبر إحدى المنصات في صربيا، مؤكدًا أن إصابته ليست بالقوة التي كان يعتقدها، مؤكدًا رغبته في المشاركة مع "الزعيم" أمام العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال كان خسر لقاء الذهاب أمام العين بنتيجة 2-4 لتكون هذه الهزيمة الأولى للفريق على مدار الموسم الحالي، ما يجعله بحاجة لكل مهاجميه للعودة في النتيجة.