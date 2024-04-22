لحسم الجدل.. الموعد الحقيقي لعودة ميتروفيتش لصفوف الهلال
كشفت تقارير صحفية عن الموعد النهائي لعودة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، للمباريات، في ظل تعافيه حاليًّا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وأثار ميتروفيتش جدلًا الأيام الماضية بتصريحات له عبر إحدى المنصات في صربيا، مؤكدًا أن إصابته ليست بالقوة التي كان يعتقدها، مؤكدًا رغبته في المشاركة مع "الزعيم" أمام العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال كان خسر لقاء الذهاب أمام العين بنتيجة 2-4 لتكون هذه الهزيمة الأولى للفريق على مدار الموسم الحالي، ما يجعله بحاجة لكل مهاجميه للعودة في النتيجة.
وأصيب ميتروفيتش خلال شهر مارس الماضي في العضلة الخلفية؛ ما أدى إلى استبعاده من صفوف الهلال حتى الآن.
ووصل ميتروفيتش يوم الأحد إلى العاصمة السعودية، الرياض لبدء برنامجه التأهيلي بداية من اليوم الإثنين.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، أن ميتروفيتش لن يشارك في لقاء العين أو مباراة الفتح، مساء الجمعة المقبل في الجولة الـ29 من الدوري السعودي، لعدم شفائه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية.
وأشارت إلى أن النجم الصربي سيدعم الهلال في لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الاتحاد يوم الثلاثاء الـ30 من أبريل الجاري.
وسيجري ميتروفيتش برنامجه التأهيلي في إحدى العيادات المتخصصة بالمملكة بصحبة الإسباني خوان خيمينيز طبيب الهلال.
يذكر أن ميتروفيتش شارك على مدار الموسم الحالي مع الهلال في 35 مباراة سجل فيها 33 هدفًا وصنع 8.